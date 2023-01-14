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市長起立！賴清德要台南全體民代鞠躬道歉　「每一位都該深自檢討」

▲副總統賴清德出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

明（15日）是民進黨主席選舉，黨主席候選人、副總統賴清德14日晚間至台南舉行最後一場政見發表會時，基層黨員火力全開，痛批黨紀、黑金、民生問題等，賴清德更當場要包含市長黃偉哲、6名黨籍立委在內的所有黨公職向市民鞠躬道歉，「對於黑金問題，檢調一定要嚴厲查辦，該關就關。」

賴清德14日在台南舉辦政見發表會，台南市長黃偉哲、立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇陪同出席，現場支持者反應相當熱烈，砲口對準議長選舉亂象等。也有不少年輕黨員到場，並喊話黨內砲手論述能力應該加強，不能永遠讓支持者走上第一線。

賴清德在會中直言，可以在台南當市長、立委、議員是何等幸運，不論大選結果如何，民進黨在台南的得票率永遠最高，台南為何從民主聖地到現在受到很多閒言閒語？每一位民代都該深自檢討。

賴清德更直言 「台南黨公職屁股幾根毛市民都知道，哪有什麼條件說黑金？」但黨內互相攻擊，卻被敵對政黨見縫插針，傷害最大的永遠是台南。

賴清德當場疾言厲色，要市長黃偉哲、6位立委、市議員全體起立，並向支持者鞠躬道歉。對於黑金問題，賴清德表示，檢調必須嚴格查辦，該抓去關就抓去關，不分黨派，黨公職也要記取教訓，並在最短時間內找回台南光榮。

座談會中有基層指出，每一屆議長選舉都出事，因為有一個跑票集團，每次都勾結黨外黑金傷害民進黨，這次剛好是被中評委賴瑞隆壓下來，不然不就又被拿走？大家都知道這些議員是誰，黨紀一定要落實，把這些亂源清掉，大家都願意為新任黨主席打拼。

基層表示，有同志替國民黨講話，這樣對嗎？一定要對高嘉瑜、王世堅祭出黨紀，不然會對士氣有很大的影響。也有基層批評，立院重砲手去哪邊了？大家在網路解釋了半天，高嘉瑜一句行政失靈，就全沒了，要放任這種荒腔走板的民代嗎？1450根本沒有領過黨半毛錢，為何要在第一線承受這些？

不少黨員疾呼，黨公職論述能力務必加強。有黨員表示，民進黨現在已經被標籤是黑金，未來一定要拿回媒體話語權，這是九合一大選輸的關鍵，2024必須找回國家的最大公約數，希望賴副總統明確提出如何處理國際關係。

也有黨員指出，媒體對國民黨零要求、對民進黨高標看待，在媒體上台南有四大案：爐渣、光電、槍擊、賄選，已經要變成苗栗國，完全不知如何替黨辯護，黨主席未來一定要站出來，不然2024真的是風雨飄搖。

立委賴惠員指出，爐渣、光電都在自己的選區，台南市政府為何把光電這麼好的產業變成這樣，讓自己無從辯護？民進黨腳步一定要調整，為何台南市政府無法處理這些問題？

對於議長選舉亂象，郭國文也呼籲，民進黨黨紀沒有徹底落實，一定要用黨紀掃除亂源。陳亭妃表示，一定要將黑金、黑道抓出來。過去黑金跟國民黨掛一起，為何現在跟民進黨掛一起？

林宜瑾表示，團結不是嘴巴講講，很遺憾自己的同事沒有支持民進黨提名的正副議長，一定要透過民主機制，大家一起拚。輪到林俊憲致詞時，則有不少民眾喊「市長好」，林也喊話要給未來的新任黨主席支持。

王定宇表示，有問題的是黨公職、有權的人，而不是支持者，讓支持者傷心的人就要處理，今天來不是要互相吹捧，是準備重新開始，民進黨的旗幟是每一位支持者扶起的，做錯事、說一套做一套的人，應該開除的就要開除掉。

賴清德表示，民進黨遭遇空前挫敗，社會對民進黨也有很大的批判，必須要誠懇面對，民進黨才有再起的機會。

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回台南！賴清德要市長、立委、議員「鞠躬道歉」

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