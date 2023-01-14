她罕見挺高嘉瑜王世堅　砲轟林智堅「害民進黨1屍15命」

▲「卡神」楊蕙如罕見力挺高嘉瑜與王世堅，罵林智堅害民進黨1屍15命。（資料照／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近期遭到綠營支持者「炎上」，甚至有許多人要求民進黨開除2人黨籍。對此，「卡神」楊蕙如12日發文力挺高嘉瑜與王世堅，認為林智堅論文抄襲案不止「1屍5命」，選擇跟台大對幹至少「1屍15命」，而且死傷人數還在增加，因為林智堅還在硬拗。

「卡神」楊蕙如12日在臉書表示，熟悉她的人應該都知道，她與高嘉瑜以前關係非常差，算血海深仇的那種，要替高嘉瑜講話，讓她一度很掙扎，另外她以前也被王世堅嗆過是柯網軍，她跟2人的關係都不算好，但最近她偏偏想站出來力挺2人。

▲卡神發文開轟林智堅，力挺高嘉瑜與王世堅。（圖／翻攝自臉書）

楊蕙如直言，大家喜不喜歡高嘉瑜、王世堅是一回事，但如果「民主進步黨」連不同的意見都容不下，那要不要改名成民主退步黨，「民主社會最基本、最基本的條件，不就是「言論自由」嗎，現在是不能說實話了嗎？」

她說，高嘉瑜說林智堅論文抄襲案「1屍5命」錯了，因為遠遠不止5條命。選擇跟台大對幹最後起碼「1屍15命」，而且到現在還沒有陣亡乾淨，還在繼續死傷，因為林智堅還在硬拗。

她還說，王世堅痛罵新竹棒球場是弊案，林智堅的粉絲不爽了，因此不如做一個民調，詢問全國人民看到球場挖到電線、廢土感受如何，「說實話體察民意的人要被開除黨籍，是非有這樣顛倒的嗎？」

她感嘆，看到「智堅牌提款機」還在無止境吐鈔票給國民黨，想想即將到來的2024年總統大選，突然覺得無止境的悲涼，與其去找高嘉瑜、王世堅麻煩，不如想想怎麼終止黑金詐騙、解決國家級個資外洩問題、怎麼填補新竹台南2個大漏洞，還有怎麼找好的文宣論述團隊，不然連發6000元都可以發到被罵爆，也算是世界奇觀。