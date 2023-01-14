全是高嘉瑜精心設的局？　他點關鍵原因：「這形象」讓她有票拿

▲立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委高嘉瑜12日出席副總統賴清德舉辦的「向黨員報告」座談會，遭到現場支持者大罵背骨、下台。對此，時事評論員李正皓昨日以兩角度分析此事，並指出「這個局是高嘉瑜精心設計的，設計出她被民進黨霸凌的局，因為塑造被民進黨迫害的形象，能讓她在內湖南港有票拿。」

李正皓13日在政論節目《關鍵時刻》中表示，高嘉瑜昨天晚上一定是笑著睡覺，這個場面就是高嘉瑜故意做出來的，因為塑造成被民進黨迫害的形象能讓她在內湖南港有票拿。李正皓分析，賴清德的「向黨員報告」座談會並沒有要求黨公職一定要到，像台北市議員王世堅就沒有到現場，但高嘉瑜卻去了，「所以王世堅只是議員，高嘉瑜是立委，因為她知道怎麼玩這個遊戲。」

「高嘉瑜早就知道自己過去會被罵，可是她還是去了。」李正皓說，高嘉瑜進去會場時，其實很多立委沒有進去，他們都在門口等賴清德，要跟賴清德一起進場。如果高跟賴清德一起進場就不會被罵，但她不只沒有在門口等賴清德，還自己走進去，而且她被罵的時候不是落荒而逃，則是向現場的支持者一個個打招呼，可知這個局是高嘉瑜精心設計的，設計出她被民進黨霸凌的局。

針對高嘉瑜被黨員嗆聲畫面不到半小時便在網路上瘋傳，李正皓質疑，若以民進黨現在的社會形象來說，高嘉瑜被民進黨罵，請問是加分還是扣分？另以港湖的藍綠分配比例，藍大於綠的狀況下，高嘉瑜被民進黨罵「背骨魚」，請問她在港湖有沒有同情票？會不會吃到藍營的盤？

至於高嘉瑜是否會被開除黨籍？李正皓直言「不可能」，高嘉瑜現在做這些動作就是要幫賴清德掃除障礙，民進黨下一屆黨主席是賴清德，高嘉瑜根本不可能會被開除。所以對高嘉瑜來說，現在吃到藍營的好感度與中間選民的接受度，到時候選舉在賴清德旁邊，便吃定了綠營的支持者。

李正皓認為，高嘉瑜一直以來都在玩這個遊戲，在前台北市長柯文哲紅的時候去貼人家；前立委姚文智在選舉的時候，她就在背後翻白眼；現在民進黨衰的時候，就去踹民進黨，由此可見高嘉瑜在港湖是很厲害的。