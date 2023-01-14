控賴清德恐嚇人民護航美國　王鴻薇質疑：能夠角逐大位領導國人？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民主基金會日前發布民調，針對是否同意「只有相信美國、親近美國，才能保衛台灣」問題，調查結果顯示有六成二民眾不同意。國民黨立委王鴻薇昨晚透過臉書發文質疑，副總統賴清德日前說「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」，但用恐嚇方式來護航美國的人，能夠角逐大位領導國人嗎？

對於賴清德參選民進黨主席時曾說「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」、「懷疑美國台灣會很危險」等語，王鴻薇13日晚間發文對賴清德提出三點問題，第一，台積電在美國亞利桑那州興建晶圓廠第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，過去引以為傲的護國神山，被美國整碗端走，人民能不能對美國有質疑？

第二，王鴻薇說，前外交部長程建人曾對兵役延長議題直言，「美方施壓早就不是秘密，蔡政府報告之後，AIT立刻發表聲明，歡迎台灣延長兵役，證明了台灣有防衛自己的意願」，但為了年輕人，人民難道不能對美國質疑？

第三，王鴻薇指出，美國政府在2022年底宣布售台總額1.8億美元的「火山陸上機動布雷系統」，該品項具備高機動和快速的布雷效能，可延滯共軍登陸犯台，難道要留下布滿幾十萬顆地雷的台灣海岸？

王鴻薇更痛批，賴清德身為堂堂中華民國副總統，更有心代表民進黨參選總統，卻用這樣恐嚇的方式為美國護航，「這樣的人還能夠角逐大位領導國人嗎？還能為國家利益說話嗎？難道人民不能對美國影響台海有一點質疑？」