治療費用調整　無健保外籍人士快篩陽需至指定院所自費就醫

▲沒健保外籍人士，今年起快篩陽性需至指定院所自費就醫，不適用視訊診療。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應全國確診者隔離治療費用支付原則調整，112年起不具健保身分的非本國籍人士在台期間快篩陽性，不得使用視訊診療，需至各地方政府衛生局指定院所現場自費就醫，「非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所」名單，台東縣衛生局已公布於全球資訊網「新冠病毒防治」專區，供民眾查詢。

台東縣衛生局表示，目前台東縣提供外籍無健保身分人士就醫院所共7家，有衛生福利部台東醫院、台東基督教醫院、台東馬偕紀念醫院、衛生福利部台東醫院成功分院、關山慈濟醫院、綠島鄉衛生所、蘭嶼鄉衛生所等院所，請需就醫外籍人士攜帶護照簽證等證件、快篩陽性試劑，配戴口罩前往，可由同住親友接送或自行前往，如步行、自行駕車或騎車等方式，但禁止搭乘大眾交通工具，如計程車或火車，若需申請自費防疫專車，可洽台東縣1999轉接專人服務。

衛生局說明，外籍快篩陽性患者若經醫師診療判讀確診為COVID-19，將由醫療院所完成通報，確診者須完成5日居家隔離，因病有住院治療需求，將由醫院評估病況後收治；輕症或無症狀確診者，可在家中獨立房間完成居家照護，若與非確診者共用衛浴，使用後應清消。

至於在台居無定所者，可於衛生局協助下，向中央申請自費入住外縣市集中檢疫所。