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讓民眾好過年！台東縣衛生局稽查年節食品　抽驗72件全數合格

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣衛生局稽查年節食品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣政府為落實食安5環加強查驗政策，保障民眾食的安全，啟動「112年度春節複合式專案計畫」，加強把關，共抽驗72件，結果皆全部合格。

台東縣衛生局表示，日前已派員前往各鄉鎮市大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖等，抽驗各式生鮮蔬果、水產、加工肉品、春節應景食品等檢驗，共72件，包括網購年節食品製造業者3家，各抽驗3件產品，共9件，8件檢驗防腐劑(12項)、亞硝酸鹽、漂白劑(SO2)，1件為生鮮豬肉原料，檢驗乙型受體素類(21項)，檢驗結果皆與規定相符。針對名店年菜餐廳業者3家，各抽驗1件，共3件，檢驗衛生標準(微生物)，皆與規定相符，另抽驗2件生鮮牛、豬肉原料，檢驗乙型受體素類(21項)，檢驗結果均與規定相符。

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▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

春節食品販售業-生鮮蔬果共抽驗2件檢測農藥殘留，皆與規定相符。禽畜水產品共10件，檢測動物用藥殘留，其中牛肉2件、豬肉5件、雞肉2件，檢驗乙型受體素類21項、動物用藥殘留，檢驗結果皆與規定相符。水產品抽驗1件，檢驗動物用藥殘留，亦皆與規定相符。其他春節應景食品共抽驗46件，分別檢驗著色劑、保色劑、漂白劑、防腐劑、真菌毒素、順丁烯二酸酐等，皆與規定相符。

台東縣衛生局長孫國平表示，民眾採購年貨應注意販售場所環境是否清潔衛生，販售產品有無完整包裝、標示清楚，避免購買顏色過於鮮艷及有刺激異味產品。豬肉相關原料食品皆應於外包裝、菜單註記，或使用標籤、立牌等方式標示原料原產地。110年豬肉標示有規定，未依規定標示者，將依違反食品安全衛生管理法第22或25條，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，標示不實者，將依第28條，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

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