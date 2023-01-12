與台東縣府攜手銷售鳳梨釋迦　新北果菜公司3天狂賣10公噸

▲台東縣府攜手新北市府銷售鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣政府為拓展鳳梨釋迦內銷市場，拓展銷售通路，分別與新北、嘉義、金門及台中等縣市首長聯手。12日傳出佳音，在新北市長侯友宜大力號召下，新北果菜公司僅短短3天，就創下銷售近10公噸佳績。

台東縣縣長饒慶鈴表示，非常感謝新北市侯友宜市長再度實踐「台東生產．新北行銷」的產銷協議，讓謝政達副市長、新北果菜公司劉來通董事長、江惠貞總經理協助台東釋迦產銷，更特別派人到台東產地直接與農民朋友接洽。江總經理甚至親自上線直播推銷台東優質鳳梨釋迦。

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饒慶鈴說明，去年由於外銷大陸受阻及因疫情影響鳳梨釋迦銷售量，縣府為了開拓鳳梨釋迦銷售管道，分別與新北、嘉義、金門及台中等縣市首長聯手，也媒合全國各通路如全聯、全家、家樂福、台北市旅館公會等企業工會，也邀請舉重女神郭婞淳、防疫女神賈永婕、金曲歌后Abao阿爆等名人，一起共推｢好釋+1，好事加起來｣。而此次新北果菜公司於1月10日接獲消息後，立即發起產地直送直銷，請各機關、團體、企業、承銷商及友人共襄盛舉，相挺農民助渡難關，短短3天創下銷售10公噸的好成績，為台東鳳梨釋迦打開行銷通路。