4劑免費快篩今起開放領取！　180萬人受惠「資格公開」

記者張乃文、黃翊婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑需求，自今日（12日）起，低收入戶、中低收入戶、遊民以及領有身心障礙手冊或證明者，每人可領取1份共4劑的免費快篩，預計約有180萬人受惠。

▲弱勢族群自1月12日至2月15日，可領取4劑免費快篩。（資料照／記者林敬旻攝）

指揮中心表示，為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，加強有症狀者篩檢、及早就醫，自今年1月12日至2月15日，免費提供家用抗原快篩試劑，預估約有180萬元，詳細資訊如下：

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● 發放時間：1月12日起（依各縣市規劃）

● 發放數量：每人1份共4劑

● 發放對象：全國弱勢民眾，包含低收入戶、中低收入戶、遊民，以及領有身心障礙手冊或證明者。

● 發放作業由地方政府規劃，並製作發放清冊管理。

▲免費領取家用抗原快篩試劑相關說明。（圖／指揮中心提供，下同。）

此外，第7輪0至6歲學齡前幼兒與第5輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑，也在1月10日開跑，領取時間至2月28日，民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1958年（含）以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心說明，去年12月1日實施的第6輪0至6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，領用時間到今年1月9日截止，10日起符合第6輪及第4輪資格尚未領取的民眾無法補領。

▲幼兒和長者也可以領取免費快篩。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4374家健保特約藥局，以及79個偏鄉衛生所，請符合資格的民眾，持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所領取，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署及藥師公會官網查詢。

另外，春節期間民眾若想查詢特約醫療院所，或藥局開診及服務時段資訊，可至健保署全球資訊網（路徑：首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／服務時段查詢）查詢，也可透過手機「全民健保行動快易通｜健康存摺（APP）」，進入「醫療查詢／就醫院所查詢」並輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合您需求的特約醫療院所及藥局。