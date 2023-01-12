　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4劑免費快篩今起開放領取！　180萬人受惠「資格公開」

記者張乃文、黃翊婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑需求，自今日（12日）起，低收入戶、中低收入戶、遊民以及領有身心障礙手冊或證明者，每人可領取1份共4劑的免費快篩，預計約有180萬人受惠。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲弱勢族群自1月12日至2月15日，可領取4劑免費快篩。（資料照／記者林敬旻攝）

指揮中心表示，為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，加強有症狀者篩檢、及早就醫，自今年1月12日至2月15日，免費提供家用抗原快篩試劑，預估約有180萬元，詳細資訊如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

● 發放時間：1月12日起（依各縣市規劃）
● 發放數量：每人1份共4劑
● 發放對象：全國弱勢民眾，包含低收入戶、中低收入戶、遊民，以及領有身心障礙手冊或證明者。
● 發放作業由地方政府規劃，並製作發放清冊管理。

▲▼1/9弱勢民眾身心障礙免費領取家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

▲免費領取家用抗原快篩試劑相關說明。（圖／指揮中心提供，下同。）

此外，第7輪0至6歲學齡前幼兒與第5輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑，也在1月10日開跑，領取時間至2月28日，民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1958年（含）以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心說明，去年12月1日實施的第6輪0至6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，領用時間到今年1月9日截止，10日起符合第6輪及第4輪資格尚未領取的民眾無法補領。

▲▼01/9第五輪65歲以上長者+第七輪0-6幼兒家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

▲幼兒和長者也可以領取免費快篩。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4374家健保特約藥局，以及79個偏鄉衛生所，請符合資格的民眾，持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所領取，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署及藥師公會官網查詢。

另外，春節期間民眾若想查詢特約醫療院所，或藥局開診及服務時段資訊，可至健保署全球資訊網（路徑：首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／服務時段查詢）查詢，也可透過手機「全民健保行動快易通｜健康存摺（APP）」，進入「醫療查詢／就醫院所查詢」並輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合您需求的特約醫療院所及藥局。

ET快訊
快訊／岩盤大規模崩塌！　壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光
蕾菈正面凸肚照曝光！　懷孕3個月「不太能穿褲子了」
4劑免費快篩今開放領取！　180萬人受惠「資格公開」
蘇花公路中斷！一圖看「類環島替代路線」　台鐵加開區間車疏運
明起「限時5天」換新鈔！　換鈔地圖、須知秒掌握
流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」　網友群起砲轟
蔡依林「三點全露」裸鑽戰袍製作畫面公開！　一顆一顆貼上超費工
老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1／15下午5時搶通

加熱菸可望明三讀通過　一條件曝光

4劑免費快篩今起開放領取！　180萬人受惠「資格公開」

學測今看考場「禁進教室」　11.8萬考生戴口罩隔窗對座位

蘇花公路中斷！一圖看「類環島替代路線」　台鐵加開區間車疏運

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」　網友群起砲轟

明起「限時5天」換新鈔！　換鈔地圖、須知秒掌握

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚！完美演繹草船借箭

愛莉莎莎課程打破台大教授15個月紀錄　葉丙成曝原因：我心服口服

今起超過30℃！周末變天驟冷北台剩8℃　專家曝春節天氣

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1／15下午5時搶通

加熱菸可望明三讀通過　一條件曝光

4劑免費快篩今起開放領取！　180萬人受惠「資格公開」

學測今看考場「禁進教室」　11.8萬考生戴口罩隔窗對座位

蘇花公路中斷！一圖看「類環島替代路線」　台鐵加開區間車疏運

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」　網友群起砲轟

明起「限時5天」換新鈔！　換鈔地圖、須知秒掌握

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚！完美演繹草船借箭

愛莉莎莎課程打破台大教授15個月紀錄　葉丙成曝原因：我心服口服

今起超過30℃！周末變天驟冷北台剩8℃　專家曝春節天氣

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1／15下午5時搶通

HONDA新休旅「油耗超過60km／L」！CR-V、Breeze油電實車現身

苗栗翁整地遭堆高機側倒重壓　消防員千斤頂救出...傷重不治

美女醫感冒後暴肥！手腳抽筋骨頭壞死　竟是丈夫投毒…下場出爐

蕾菈二胎「正面凸肚照」曝光！　懷孕3個月嘆：不太能穿褲子了

假談公事真下藥！保險員想硬上正妹同事　結局逆轉他臉綠了

山友攀登屏東瑪家「涼山遊憩區」不適　消防出動3車5人救援

杜蘭特天生沒有領導能力？格林：我不是在嗆他

加熱菸可望明三讀通過　一條件曝光

畫廊老闆噴冰水趕街友：讓她冷靜點！　14秒直擊「輕蔑表情」惹議

橘貓表演才藝全照SOP走！　不等主人指令「自己ㄅㄧㄤ、」

生活熱門新聞

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

天冷尿多！　醫示警：一天超過「這次數」當心了

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

世衛尋求中國分享更多疫情數據　讚美國防疫極其透明

世衛尋求中國分享更多疫情數據　讚美國防疫極其透明

世界衛生組織（WHO）今天重申需要中國分享更多COVID-19疫情數據，並稱讚美國在對抗Omicron亞型變異株XBB.1.5方面「極其透明」。

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」

XBB.1.5殺入日本　境內確認出現4例

XBB.1.5殺入日本　境內確認出現4例

3個月大男嬰家中昏迷！　死因新冠+疑似溢奶

3個月大男嬰家中昏迷！　死因新冠+疑似溢奶

快訊／疫情續降！本土+25245、增46死　3個月嬰染疫家中亡

快訊／疫情續降！本土+25245、增46死　3個月嬰染疫家中亡

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫快篩

讀者迴響

熱門新聞

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面