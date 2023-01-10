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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打炒房修法今拚三讀　「表決大戰」捍衛3重大議案

▲▼立法院院會 法案清倉 表決 變更議程。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會今天將上演表決大戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

攸關打炒房的《平均地權條例》10日將於立法院會力拚三讀，民進黨立法院黨團總召柯建銘掛保證「一定過」，並表態支持行政院版，但在一些行政程序有疑義部分，會以附帶決議處理；此外，立法院會亦將處理《溫室氣體減量及管理法》（擬更名為《氣候變遷因應法》）、攸關性暴力防制的《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案等重大議案，將上演表決大戰。

去年12月底立法院內政委員會初審《平均地權條例》修正草案，內容祭出5大重拳遏止炒房，包括：限制換約轉售、禁止炒作行為、建立檢舉獎金制度、預售屋解約需申報登錄、限制私法人購屋，並嚴懲投機炒作行為，最高可處3年徒刑或併科5000萬元罰金，且限期未改善者可連續處罰。

民進黨團幹事長羅致政說明，希望順利三讀修正通過《平均地權條例》部分條文，除非其他政黨有意見要拉協商，黨團的立場就是按照委員會初審通過、無須協商的版本來處理。

不過，傳出部分民進黨立委就《平均地權條例》修法中，對於私法人購屋改為許可制有一些看法，引發各界討論。柯建銘說明，黨團當然支持院版草案，但針對一些行政程序上的疑義，黨團會提附帶決議把它弄清楚，例如私法人購屋改為許可制，相關審查程序不能曠日廢時，要能夠迅速審查，希望在一週內完成等。

此外，在其他重大議案方面，由於《溫室氣體減量及管理法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案仍有部分保留條文待表決，朝野黨團估將在今日針對保留條文進行表決大戰，發言加上表決時間約需5個小時；明年度中央政府總預算案方面，立法院長游錫堃將在晚間7點召開協商，目前第一輪還有外交部部分待處理，結束後將針對保留條文進行第二輪協商。

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