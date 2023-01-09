邱臣遠：北部空防有漏洞　儘速重啟空軍桃園機場

▲民眾黨團總召邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠9日表示，解放軍常態飛越侵擾，北台灣空防漏洞逐漸顯露，光靠新竹空軍基地幻象戰機的緊急起飛攔截已不足應付，但若從桃園起飛只需要6分鐘即可抵達東北空域，呼籲立即整修跑道和設施重啟桃園軍機場。

邱臣遠表示，昨夜不平靜，隨著中共宣布在台灣周邊實施軍演，昨晚飛彈防空警報大響，戰機凌空，共驅離57架次的來犯共機，此次軍演擾台的範圍明顯擴大，除了東北部空域外，其餘空域皆出現為數不少的共機，三面圍台，宛如去年8月軍演鎖台的翻版，拉高兩岸對立情勢，無助兩岸和平發展，對此，他提出強烈譴責。

邱臣遠指出，中共動作不斷，先是「萬噸級驅逐艦南昌艦」出現在東北海域，緊接著公布「無偵7偵察機」及「飲馬湖半潛船」的演訓訊息，現在又在台灣周邊進行多兵種實戰打擊演練，不斷的挑釁行為，明顯的在回應台美近期的密切合作，以及美艦通行台灣海峽。

邱臣遠強調，面對解放軍常態性的飛越侵擾，北台灣空防漏洞逐漸顯露，光靠新竹空軍基地幻象戰機的緊急起飛攔截已不足應付，頻繁的起降，不僅戰機的機件耗損嚴重，飛官的心理壓力更是難以想像，且幻象戰機從起飛到飛抵侵擾空域，時間仍須約15分鐘，對於驅離解放軍與防衛領空而言，時間上的挑戰很大；而如果從桃園起飛則只需要6分鐘即可抵達東北空域。

邱臣遠指出，秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，強化北台灣的空防能量，刻不容緩，重啟「空軍桃園基地」已經不是文資保存的議題，是涉及國安、國防層級的問題，呼籲立即整修現有跑道與設施，重啟桃園軍機場，分擔北部空防重任，降低新竹幻象戰機起飛攔截負擔。