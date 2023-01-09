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民進黨基層喊開除黨籍　王世堅暖心喊話：別再霸凌高嘉瑜

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨在九合一大選後三連敗，黨內檢討聲浪四起，最終將矛頭指向多次評論黨內問題的台北市立委高嘉瑜、議員王世堅。對此，王世堅9日表示，他跟高嘉瑜都沒有做錯任何事或違反黨綱黨章，「我覺得不要再霸凌高嘉瑜」。

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅9日下午在台北市議會受訪時表示，下一次2024的選舉還有1年多的時間，但民進黨目前處於鞋子穿錯腳的狀態。他認為，這雙鞋除了穿錯腳，裡面還有1、2顆石頭，鞋帶有時也鬆了，這都必須作出調整才能恢復過往的光輝及創黨的精神。

針對開除他和高嘉瑜黨籍一事，王世堅說，黨內有不同的聲音都希望他們站出來，不要躲在背後討論。他直言，過去1450跟側翼網軍聲量大，都沒給他和高嘉瑜說明的機會，且他一路走來，經歷了黨外、民進黨創黨到失意的時期，有著深厚的革命情感，該離開的不是他和高嘉瑜。

▲針對北市某國中少女遭家暴案、立委高嘉瑜親上火線回應。（圖／記者張君豪翻攝）

▲立委高嘉瑜。（圖／記者張君豪翻攝）

最後，王世堅強調，他跟高嘉瑜都沒有違反黨章、黨綱，且高在立法院問政及服務都做很好，「我覺得不要再霸凌高嘉瑜」。

此外，近來有許多綠營地方基層黨員及幹部點名，立委高嘉瑜及台北市議員王世堅是「自己人打自己人！」要求開除黨籍。對此，民進黨代理黨主席陳其邁9日也表示，民進黨是一個大開大闔、百花齊放的政黨，各種的聲音都有，這都充分尊重，他相信民主可以說是民主進步黨在創黨以來，大家都非常堅持的一種價值，難免會有一些意見不同，「意見不同也難免，這個部分都充分尊重」。

▼高雄市長陳其邁（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市長陳其邁（圖／高雄市政府提供）

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