黃國昌開轟！　嗆鄭文燦「把足協當免洗筷」：難道不需要道歉嗎？

▲前立法委員黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

桃園市前市長鄭文燦請辭中華足協理事長一職，外界認為是為入閣做準備。但前立委黃國昌痛批，鄭文燦去年10月才當選足協理事長，洋洋灑灑提出六大願景，卻在就任短短兩個月後請辭，「請問這是把肩負臺灣足球發展責任的足協當成呼之即來、揮之即去的免洗筷嗎？鄭文燦這種不負責任的態度，難道不需要公開道歉嗎？」

時值行政院內閣改組關鍵時刻，鄭文燦的請辭被解讀為牽動人事重要指標。對此，鄭文燦9日透過幕僚回應，階段性任務結束，所以在去年底辭職，未來會繼續協助推動足球運動。

黃國昌則說，鄭文燦今天受訪時表示，「因世界盃開踢在即，足協不能沒有理事長，他才必須暫時擔任領導者的角色，隨著世足結束，他也卸下職務。」先不要說這與鄭當初接任足協理事長時的說法迥異，台灣根本沒有參加世界盃，到底與世界盃何干？且鄭文燦所領導的足協，在世界盃期間，完成了什麼重要的工作？

黃國昌指出，真的要講世界盃，跟足協最有關係的，應該是2018年體育署補助推動「6年足球發展計畫」迄今為止的成效，但從排名來看，2018年台灣從124名，退步到去年157名，12月還遭到朝野立委連砲轟。

黃國昌表示，政治人物關心運動發展是好事，協助推動體育也是好事，然而，像鄭文燦這樣把全國體育單項協會當成派系禁臠匆忙卡位，絕非體育發展之福。