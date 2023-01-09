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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

炒房最重罰5千萬　柯建銘掛保證：《平均地權條例》明天一定過

▲▼柯建銘 受訪 民進黨要大檢討 黨主席人選要大家坐下來談。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

攸關打炒房的《平均地權條例》修正草案10日將於立法院會力拚三讀，時力黨團總召邱顯智稍早發文質疑「民進黨會不會轉彎幫建商開後門」。對此，民進黨團總召柯建銘9日受訪保證說，明天「一定過」，且會依照行政院版本，打炒房有很多政策工具，包括修法、央行的利率政策都是，應該從總體經濟環境面來看，此時通過《平均地權條例》修法，當然有絕對正面意義。

去年12月底立法院內政委員會初審《平均地權條例》修正草案，內容祭出5大重拳遏止炒房，包括：限制換約轉售、禁止炒作行為、建立檢舉獎金制度、預售屋解約需申報登錄、限制私法人購屋，並嚴懲投機炒作行為，最高可處3年徒刑或併科5000萬元罰金，且限期未改善者可連續處罰。

針對邱顯智發文質疑一事，柯建銘今天下午在黨團協商前受訪說，時代力量永遠都是在操作、收割、抹黑而已，誰在打假球呢？民進黨團也同意將《平均地權條例》修正草案列為院會討論事項第一案，明明就是第一案，這樣的空間也可以操作一下？這種政黨壽命不長，根本在玩（文字）遊戲而已。

媒體追問，明天院會處理的草案版本是否將是行政院版，或者會再修正罰金的金額？柯建銘說，「全部照院版複決」；至於報載中華民國不動產開發公會全聯會名譽理事長王光祥等業者表達反對立場？柯說，沒有，他們對這沒有意見，他們只是針對連帶處罰的問題而已，到時候契約需要寫清楚，要幫忙代銷不可以亂搞，這責任歸屬很清楚，一定是罰行為人。

媒體另關注修法是否有機會為民進黨的選舉加分？柯建銘直言，所有政策當然會考慮到政策評估，就是如此。

此外，國民黨團總召曾銘宗受訪表示，基本上，《平均地權條例》修正草案是行政院送來的，民進黨現在完全執政、完全負責，從過去到現在，民進黨想過的，哪個法案過不了？不想過的，哪個法案會過？到底要不要過，請民進黨拿出具體意見來。

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