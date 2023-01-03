肯德基店員衝麥當勞點大薯　2萬人愣一秒笑瘋「我們中出了叛徒」

▲疑似肯德基女員工到麥當勞點餐，手指還停在螢幕上的「大份薯條」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

難以抗拒的美味？有網友在臉書貼出照片，一名疑似肯德基的員工到麥當勞消費，還點了大份薯條，讓許多人看完笑翻，忍不住直呼「我們中出了間諜」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，從中可見一名女子身穿紅色制服，疑似是肯德基員工，還對著螢幕點選了一份薯條，讓他見狀笑說「對美味薯條的追求不可以讓步，我懂！」

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許多網友紛紛留言，「有內鬼，停止交易」、「肯德基是工作，麥當勞是生活」、「就像皮老闆會去點美味蟹堡一樣」、「人在曹營心在漢」、「偷取美味薯條秘方嗎」，但也有人認為很正常「做吃的，本來就很少吃自家東西吧！」

還有過來人透露，「我們店都穿外套去，之前被投訴」、「還好我沒被拍到」、「沒有限制員工飲食，但至少遮蔽一下自己的制服吧」、「肯德基的蛋塔、拿坡里的炸雞、麥當勞的薯條、必勝客跟達美樂的披薩各買一份，完美的跨年餐！」

其中，有一名餐飲業員工分享尷尬經驗，「我做A飲料店，旁邊也有一間B飲料店，有天B店出了一個新品，我們店長就很好奇，穿上外套把制服遮住，跑去B飲料店買新品來試喝，結果對方結完帳後就說『好，我等等做好幫你送過去』」掀起熱議。