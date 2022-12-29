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這間麥當勞沒有員工！點餐到出餐結帳「全靠機器」搞定

▲▼這間麥當勞從點餐到出餐全靠機器。（圖／翻攝自IG／@foodie_munster）

▲麥當勞引進科技點餐。（圖／翻攝自IG／@foodie_munster）

實習記者林郁婷／綜合報導

麥當勞推出全美第一家無人餐廳，從點餐到出餐全靠機器完成，顧客可以先在手機APP點餐，之後到得來速通道輸入代號取餐，而餐點就會經由輸送帶送到手中，此外，這間店也另外推出一款新的特製漢堡，吸引客人的同時，也為他們大大地節省時間，相當適合一些忙碌、趕時間的人。

根據《太陽報》報導，網友「@foodie_munster」在IG曬出一段影片，他來到這間位於德州沃思堡（Fort Worth）的麥當勞，整間店沒有一位員工，因為從點餐到出餐全靠機器運作，顧客可以先在手機APP上點餐，接著從得來速車道取餐，完全不需下車，就能拿到餐點。

@foodiemunster @McDonald’s ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

他表示，機器會詢問顧客的取餐代號，之後由輸送帶將餐點送來，「我得說，效果很好」，店內也有自助點餐機，他還在上面發現一項新餐點，叫做「Daily Double」。

不少網友看完都覺得很酷，「以後不管點什麼都不會被另眼相待了」、「沒想過麥當勞可以做到自動化」，不過也有人持相反意見，「是很酷，但我還是喜歡和真人互動，我們已經有太多自動化的東西了」。

麥當勞主管卡莫納（Max Carmona）受訪時指出，45年來麥當勞一直在為得來速服務制定標準，「隨著客戶的需求不斷變化，我們致力於為他們提供比以往更快的服務」，這個新嘗試適合需要快餐的忙碌人士，「Order Ahead通道專為人們在靠近餐廳時下單而設計，這樣就能立即在窗口取餐」。

不只麥當勞做出改變，連鎖品牌墨西哥料理塔可貝爾（Taco Bell）也在今年6月推出食物垂直升降機，類似於銀行傳遞文件的真空管，能直接從廚房運送餐點；漢堡王頁在2020年宣布，即將開發三車道得來速以及快速的漢堡取餐櫃。

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美國德州沃思堡Fort Worth麥當勞

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