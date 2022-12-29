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麥當勞、春陽茶事買1送1！　「8大速食+5家手搖」跨年優惠快收下

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲各大速食店+手搖「跨年限定優惠」一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

倒數3天就要迎來2023年了，《ETtoday新聞雲》先幫整理各大速食店、手搖飲祭出的「跨年限定優惠」，不僅有麥當勞、繼光香香雞可以爽吃買1送1，手搖店也有指定飲品買1送1、免費加料等好康，通通不能放過。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞門市爽吃田字薯餅買1送1。

●速食優惠

●麥當勞
麥當勞即日起至1月10日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

●繼光香香雞
繼光香香雞於12月30日至1月2日限定4天於門市祭出「田字薯餅買1送1」，期間只要出示會員身份並購買田字薯餅1份，即可領到田字薯餅電子兌換券1張，兌換期限為2023年1月3日至1月31日，提醒台中三井、西門店、環板店不參與此活動，信義ATT門市也有指定時段不參與此活動。

另於外送平台Uber Eats、foodpanda也有「塔香蘿蔔糕」、「塔香百頁豆腐」可享「同品項買1送1」優惠，限量6000組，送完為止。

●拿坡里
拿坡里即日起至2023年1月3日祭出「2台斤腿排桶下殺74折」優惠，選用最熱門的炸雞部位「雞腿排」，先是醃製入味後再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造外酥內嫩的罪惡滋味。

▲▼繼麥當勞宣布漲價後，國內速食業另一龍頭肯德基也宣布跟進，其中以蛋塔漲幅15%為最高。（圖／記者湯興漢攝）

▲肯德基車道店取餐可享加10元爽吃美味4選1。（示意圖／記者湯興漢攝）

●肯德基
肯德基即日起於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」；加碼至2023年1月31日前於車道店取餐可享「加10元爽吃4選1」優惠，品項包括蛋撻1顆、香酥脆薯1份、中杯冰奶茶1杯及中杯可樂1杯，每車每次限用1次。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至12月31日於全門市推「摩斯咖啡、拿鐵咖啡第2杯半價」優惠，還有「椪糖雲朵拿鐵咖啡」及「摩斯馥樂白（限店販售）」可享「單杯現折20元」好康；加碼在MOS Order APP推「摩斯咖啡買10送10」、「摩斯咖啡／拿鐵買5送3」，並開放跨店領、轉贈親友，把握機會囤。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新激省優惠券來了。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲一共有26種組合優惠等吃。

●漢堡王
漢堡王即日起至2023年2月6日祭出「霸王省優惠券」，一共網羅5大系列共26種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，划算爆表。

除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒此優惠不適用於航站一、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

●必勝客
必勝客即日起於全門市、官網祭出限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」。

●達美樂
達美樂即日起祭出外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽。

▲▼康青龍買1送1。（圖／康青龍提供）

▲康青龍連4天買1送1。

●手搖優惠

●康青龍
康青龍於12月30日至2023年1月2日祭出連4天「買1送1」優惠，凡買「芋圓相思鮮奶茶」1杯就送超人氣「沁心金萱」1杯，提醒須於APP「好康優惠」先領券 ，每人、每天可領2張，最多獨享買8送8優惠，且即領隨用，領完就可衝門市秒開喝。

●春陽茶事
春陽茶事即日起至2023年1月2日於官方LINE帳號推出最新抽獎活動，有機會抽中「11元大杯檸檬蜜烏龍」、「原茶系列買1送1」、「檸檬蜜烏龍第2杯10元」、「桂花蜜烏龍第2杯10元」、「黑糖珍珠鮮奶免費升級大杯」、「全品項大杯折10元」、「冬季限定飲品第2杯7折」及「免費加料」等超殺優惠，每日可抽獎2次。

●春水堂
春水堂於12月31日祭出限時1天「買2送1」優惠，只要於全門市購買冬季限定飲品任2杯，即可多喝指定輕飲系列飲品1杯，冬季限定飲品有薑汁系列、桂圓紅棗茶及紫米系列，輕飲系列則有素妍紅、小茉莉、觀音韻、冰萃清等選，提醒．薑汁、桂圓系列為中區北區門市限定販售、冰萃清為南區限定販售。

●翰林茶館
翰林茶館於12月31日祭出限時1天「國宴珍奶第2杯半價喝」優惠，各店數量有限、售完為止。

●Tplus茶加
Tplus茶加於12月31日至1月2日限時3天祭出「金鳳烏龍拿鐵買1送1」優惠，期間只要出示繼光香香雞會員畫面或報電話，即可享有優惠，每店限量50組，數量有限、送完為止。

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