　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

網友擺上糖醋醬盒充當比例尺，懷疑麥香魚漢堡本體似乎變小了。（翻攝Dcard）

▲網友擺上糖醋醬盒充當比例尺，懷疑麥香魚漢堡本體似乎變小了。（翻攝Dcard）

圖文／鏡週刊

麥當勞及肯德基、漢堡王等速食業者12月份陸續宣布漲價，不少民眾感嘆物價回不去之際，有網友懷疑麥當勞的麥香魚「尺寸縮水了」，直呼大小幾乎跟糖醋醬盒一樣！

一位網友在Dcard以「我的麥香魚跟糖醋醬盒一樣大」為題匿名發文：「我敢肯定不是我太久沒吃⋯看起來很完美⋯謝謝 本尊超小顆⋯剛剛氣到大力揍它出氣（目測7公分寬）⋯來抱怨一下⋯好貴好貴好貴」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他貼出2張照片，一張是麥香魚俯視圖，另一張是在麥香魚堡上方擺糖醋醬盒當比例尺的照片，稱麥香魚縮水變得跟糖醋醬盒一樣大。文章下方有一位自稱是「現役4年麥胞（麥當勞工作人員）」的網友坦言：「麵包換配方了，我自己包漢堡也覺得超小顆」。

其他網友接續熱議：「都漲價了還敢縮水」「原來真的有變小」「三口就沒了」「我很喜歡麥香魚但這樣的話根本吃不飽」「禮拜一吃吉事漢堡結果真的變超小、整隻手掌握得住」。

根據《TVBS新聞網》報導，麥當勞對此回應並澄清，強調漢堡沒有變小：「麥香魚與雙層牛肉吉事堡的麵包有優化，與原版本相較，麵團重量一樣，但整體視覺比例拉高，以最佳化麵包與肉片、吉事、配料的風味比例。」



更多鏡週刊報導
【有片】葛斯齊公開15分鐘求饒錄音　汪小菲狂喊不能報「許雅鈞還是我家人」
59歲富豪睡遍AV女優　「動真心」娶嫩妻卻栽跟斗 人財兩失
百公斤女控男同事「壓制性騷」　法官當庭量雙方體重判她誣告關6個月

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／林書豪下一站來台灣？豪弟解答了
網發現「這2款漢堡」變小　麥當勞回應了
墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光
台大醫院出現「霸王停車」一車占三格！背後原因超暖心
快訊／昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網讚可愛：好像周杰倫
人夫情色按摩店瘋玩半套　妻見帳單氣炸求償百萬
快訊／林志玲突「現身」小巨蛋　性感露香肩尬美蔡依林
快訊／習近平2023新年賀詞曝光！ 提海峽兩岸一家親
直擊／蔡依林跨年夜攻蛋！舞台搶先曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光　攤販樂了

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

擴大公共運輸補貼！祭北中南三大通勤月票　「計畫春節前後出爐」

元旦出遊！國道14處地雷路段遍地開花　「國5北上恐連塞13小時」

跨年夜約2女！渣男安排「無接縫行程」扯爆　妹子愣：台北人真會玩

一圖看跨年夜降雨熱區！　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間曝

2023閃耀台中跨年夜估逾20萬人　交通局規劃4接駁路線+4停車場

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光　攤販樂了

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

擴大公共運輸補貼！祭北中南三大通勤月票　「計畫春節前後出爐」

元旦出遊！國道14處地雷路段遍地開花　「國5北上恐連塞13小時」

跨年夜約2女！渣男安排「無接縫行程」扯爆　妹子愣：台北人真會玩

一圖看跨年夜降雨熱區！　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間曝

2023閃耀台中跨年夜估逾20萬人　交通局規劃4接駁路線+4停車場

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

101煙火新亮點　「陶朱隱園」首跨年展300秒燈光秀

林書豪要來台灣了嗎？「豪弟」林書緯：當然期待但現在不用談

日本遊樂園自由落體設施故障　2旅客夜間受困高空「寒風狂吹4小時」

《社內相親》CP合體「根本婚禮現場」！金世正為粉絲「倒著走紅毯」太寵溺

「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光　攤販樂了

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

告五人宣布明年喜訊！　家家跨年驚喜合體「超大咖好友」

昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網瘋讚可愛：眼睛好像周杰倫

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

尾牙摸彩抽到老闆！員工起鬨「喊1句」慘了

館長確診轟高端　王浩宇「只問1句」被出征

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

3縣市大雨特報！　北台灣跨年、迎曙光無望

對跨年無感！過來人喊「過了這歲數」：只想回家睡覺

跨年「3大開運法」曝！命理師：一路旺到2024

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾

領錢了！這地區51萬人最高爽領現金1萬

更多熱門

相關新聞

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象

兔年將至，目前國際局勢混亂，全球尚未脫離新冠疫情陰霾，兩岸又兵凶戰危，我國國運究竟如何？陽明山姜太公道場抽出兔年國運籤，姜太公賜予「巽坤」卦，卦象指台灣在世局混沌當中，將會脫穎而出，但關鍵在於閣揆是否改組，並警示當官者要有風骨，當進則進，當退則退，否則將帶來負面效果！

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

彰化市僅58名消防外勤！小隊長求救

彰化市僅58名消防外勤！小隊長求救

23歲巨胸妹下海拍AV！親吐「肉搏男優」原因

23歲巨胸妹下海拍AV！親吐「肉搏男優」原因

這間麥當勞沒有員工！點餐到出餐全靠機器搞定

這間麥當勞沒有員工！點餐到出餐全靠機器搞定

關鍵字：

鏡週刊麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

快訊／李鍾碩承認熱戀IU！　「最近發展成戀人，真摯地交往中」

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面