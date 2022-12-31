「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

▲網友擺上糖醋醬盒充當比例尺，懷疑麥香魚漢堡本體似乎變小了。（翻攝Dcard）

圖文／鏡週刊

麥當勞及肯德基、漢堡王等速食業者12月份陸續宣布漲價，不少民眾感嘆物價回不去之際，有網友懷疑麥當勞的麥香魚「尺寸縮水了」，直呼大小幾乎跟糖醋醬盒一樣！

一位網友在Dcard以「我的麥香魚跟糖醋醬盒一樣大」為題匿名發文：「我敢肯定不是我太久沒吃⋯看起來很完美⋯謝謝 本尊超小顆⋯剛剛氣到大力揍它出氣（目測7公分寬）⋯來抱怨一下⋯好貴好貴好貴」。

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他貼出2張照片，一張是麥香魚俯視圖，另一張是在麥香魚堡上方擺糖醋醬盒當比例尺的照片，稱麥香魚縮水變得跟糖醋醬盒一樣大。文章下方有一位自稱是「現役4年麥胞（麥當勞工作人員）」的網友坦言：「麵包換配方了，我自己包漢堡也覺得超小顆」。

其他網友接續熱議：「都漲價了還敢縮水」「原來真的有變小」「三口就沒了」「我很喜歡麥香魚但這樣的話根本吃不飽」「禮拜一吃吉事漢堡結果真的變超小、整隻手掌握得住」。

根據《TVBS新聞網》報導，麥當勞對此回應並澄清，強調漢堡沒有變小：「麥香魚與雙層牛肉吉事堡的麵包有優化，與原版本相較，麵團重量一樣，但整體視覺比例拉高，以最佳化麵包與肉片、吉事、配料的風味比例。」





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