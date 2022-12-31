專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

▲林氏璧呼籲，有重症風險因子的人建議去日本要帶快篩。（示意圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

亞洲疫情似乎有再度升溫趨勢。不過，全世界幾乎都已經是解封狀態，許多人也迫不及待出國遊玩。其中又以台灣人最愛的日本為大宗，只是，醫師們也建議，出國除了可多打一劑次世代疫苗，台大感染科前醫師林氏璧指出，記得帶快篩，尤其是有重症風險因子，就連他自己也都一直帶著自費清冠一號，或至少要帶症狀治療藥物備用。

林氏璧今（12/31）在臉書分享「我建議去日本要帶快篩」。他強調，和恐慌仔、道德感或確診一定要通報一點關係都沒有，也絕不是要大家在日本時，每天戳鼻子看自己確診了沒的意思。而是「針對有新冠重症風險因子的人」建議要帶，在有症狀時可以先自我診斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我自己就是這樣的人。」林氏璧說，自己下半年在日本待了兩個月，一直帶著自費清冠一號，若確診了就開始服用。且不是只有新冠病毒會導致呼吸道症狀，所以仍要確認是否確診，才喝新冠一號。

林氏璧表示，理論上有症狀5天內要服用抗病毒，才能有效降低重症風險。若確診了，要掌握就醫時機，假設擔心，甚至可以帶體溫計和手指血氧監測儀，也不反對。他認為，這和去日本要不要保醫療保險其實是一樣的問題，如果年輕力壯，完全沒有新冠重症風險因子、疫苗已經打三劑，去日本不需要帶快篩。有症狀也不用篩、不用看醫生，不舒服就在旅館休息。

林氏璧仍呼籲，有點公德心，有症狀時戴上口罩不要去人多的場所、不要外食，重症的風險極低，因此你不一定需要保險，也不用帶快篩，但還是帶上一些症狀治療的藥物備用。