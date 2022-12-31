日本車友遭「落石破頭」魂斷太魯閣　二審認國家疏失！判賠468萬

▲白井寬之在花蓮太魯閣九曲洞西側隧道口附近，頭部遭落石重擊，急救4天仍回天乏術。（圖／新城分局提供）

記者翁子皓／花蓮報導

日籍車友白井寬之2017年9月9日為參加太魯閣單車賽，前一天前往比賽路線試騎，不料行經中橫九曲洞西側隧道口附近時，遭落石砸重頭部，搶救4天仍宣告不治，家屬為此提出國賠。一審法官認為，中橫公路屬天險路段，判家屬敗訴，二審法官則改判公路總局應賠償468萬餘元。

判決書指出，白井寬之2017年9月10日為參加花蓮太魯閣舉辦的「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，於同年月9日上山試騎賽事路線，行經中橫公路173+610公里處，約九曲洞西側隧道口附近，頭部遭落石重擊，地上還留下一長條血跡，白井寬之雖有配戴安全帽，但仍然昏迷失去意識，緊急被送醫搶救。

醫師發現白井前額骨及上額骨有嚴重骨折，且因骨頭凹陷壓迫到腦部額葉處，腦幹瀰漫出血，動完手術後病情仍持續惡化。白井寬之的父親、未婚妻、弟弟得知消息後跨海前來，一直陪伴在他身旁，沒想到9月12日晚間，白井寬之仍因傷重回天乏術。

白井寬之的父母認為，台8線曾於2013年、2015年及2016年，分別於173公里、172+400公里與170+100公里處，發生過落石致過路人死傷事故，其中兩起更造成受害人死亡，但交通部公路總局第四區養護工程，直到兒子喪命前，都未積極設置相關防護設施，因此求償國賠437萬2484元。

一審法官認為，中橫公路，是穿鑿立霧溪峽谷而建，沿線地質不穩，屬「天險路段」，非防護網、防石柵即可完全阻擋此等路段的落石，中橫公路為易落石路段，是國內大眾周知的事實，且公路總局也有在該路段設置注意落石的標誌，因此難認公路總局有過失，判白井寬之的父母敗訴。

白井寬之的父母不忍愛子慘死異鄉，又沒有人負責，內心飽受煎熬，因此再上訴。二審法官審理後，認為該路段已發生多起死亡事故，交通部公路總局確實沒有做好防患未然的工作，因此判賠給白井寬之的父母各200萬餘元，總計468萬餘元，全案還可上訴。