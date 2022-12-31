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韓團EPEX、日本人氣女團FRUITS ZIPPER　黃偉哲美食伴手禮款待

▲韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南好YOUNG」跨年晚會31日晚在台南市政府永華市政中心西側廣場開唱，將登台表演的韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，邀請各地朋友一起來台南，歡送2022。

▲韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備了澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望他們在台南留下美好回憶。

黃偉哲表示，今年台南跨年晚會的兩大強棒韓團EPEX和日團FRUITS ZIPPER抵達台南，讓台灣許多年輕朋友為之瘋狂，黃偉哲也特別希望兩團藝人能夠藉由這個難得的機會，認識台南古都，並喜歡上台南。

▲韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

EPEX 抵達台南後已經先參觀了赤崁樓、品嘗了蝦捲，30日晚也將繼續利用工作之餘的空閒，造訪台南知名景點，還特別提到了想要去看看台南的溫泉以及鹽田，也非常享受台南的美食。

FRUITS ZIPPER則表示，台南跨年晚會將是她們出道後參加過觀眾最多的現場演出，充滿了期待，還特別研究了台南跨年晚會的場地以及舞台配置，希望能夠活用跨年晚會的現場空間，為觀眾帶來最精彩的表演。

黃偉哲特別在現場一一介紹為兩團精心準備的各式台南美食，並帶領兩團明星一起品嘗，獲得了非常熱烈的讚談與回響。除了現場品嘗，黃偉哲也為每一位偶像都準備了精心挑選台南伴手禮包，用台南式的熱情款待遠道而來的賓客。

▲韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲對31日登場的跨年演唱會充滿了期待，他表示除了兩大團體，每一個在台南跨年晚會登台的卡司都是強棒，希望帶給民眾最歡樂的跨年夜晚。黃偉哲也特別提醒，為了健康，參加跨年活動的民眾務必做好防疫與保暖，才能安心享受跨年夜晚。

「EPEX」為韓國8人男子偶像團體，出道不到兩年的時間，即獲得第29屆韓國文化演藝大賞、2021 Hanteo Music Awards、第31屆HIGH1首爾歌謠大賞、2022亞洲模特大賞新星獎等獎項。

▲韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「FRUITS ZIPPER」為日本7人女子偶像團體，今年初成立出道，以「我最可愛的地方」一曲掀起一波「可愛舞」熱潮，並在短時間內締造影音社群約5億次播放，這次受邀參加台南跨年演唱會，將在台灣的演出初體驗獻給台南。

▲韓團EPEX以及日本女團FRUITS ZIPPER，30日為台南跨年晚會進行最後宣傳，台南市長黃偉哲也搶先與兩大團體見面，並準備澎派的台南美食，分享給遠道而來的團體，希望留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南好YOUNG」跨年晚會12月31日晚上六點半在台南市政府永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，由炎亞綸、徐凱希擔綱主持，多組明星輪番上陣帶來精采演出，包括「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」的特別組合、來自日本的偶像女團「FRUITS ZIPPER」、韓國新世代偶像男團「EPEX」，以及魏如萱、艾怡良、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、Howz、莫凡新、張庭瑚、張羽靚等，卡司陣容實力堅強，並會透過網路以及電視平台同步轉播，陪你一同歡送2022!詳情請見「台南好YOUNG」臉書專頁。

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