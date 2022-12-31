放開防疫後習近平首次發聲　稱要「最大程度守護人民生命」

▲中國大陸國家主席習近平。（圖／路透）



文／中央社

中國全面放開防疫後，染疫人數暴增之際，中共總書記習近平今天說：「我們因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。」

央視新聞聯播報導，中國政協30日上午舉行新年茶話會，習近平在會中發表重要講話時，作以上表示。

這是中國本月全面放開防疫後，習近平首度對此公開發聲。

據報導，習近平在講話中一一細數今年的「成績」，除了優化疫情防控，還包括「勝利召開黨的二十大，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖」、「堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，推動高質量發展，經濟保持增長，糧食喜獲豐收，保持就業、物價穩定」、「成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會」以及「隆重慶祝香港回歸祖國25週年」。

在對外方面，習近平提到，「我們對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉進行堅決鬥爭」、「繼續推進中國特色大國外交，維護外部環境總體穩定」。

習近平聲稱，這些「成績」來之不易，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥、頑強拼搏的結果。

他說，2023年是全面貫徹落實黨的20大精神的開局之年。開局關乎全域，起步決定後程。「我們要以鬥爭精神迎接挑戰，以奮進拼搏開闢未來，努力實現全年目標任務，為實現第二個百年奮鬥目標奠定良好基礎。」