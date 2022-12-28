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豪送300萬現金、休旅車！　「8大通路福袋」外送平台買得到

▲▼foodpanda開賣8大通路福袋。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda開賣「8大通路新春福袋」。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買福袋試手氣！今年外送平台「foodpanda」特意舉辦「福袋祭」，一口氣網羅了「8大通路新春福袋」，包括全聯、全家、7-11等都買得到，頭獎部分可是有300萬元現金、MG休旅車，還有價值百萬的雙人環遊世界旅遊基金等抽，誠意滿滿。《ETtoday新聞雲》也幫整理開賣時間、價格，趕緊筆記準備開搶。

▲▼foodpanda開賣8大通路福袋。（圖／foodpanda提供）

▲全聯2023小時達兔年福箱首度上架外送平台。

foodpanda今年網羅8大通路「新春福袋」，包括年年搶翻的「全聯小時達福箱」，首度上架外送平台直接幫送到家，全聯「2023小時達兔年福箱」今年頭獎為市值100萬元的雙人環遊世界旅遊基金，還有雙人美國紐約來回機票、雙人英國倫敦來回機票等抽，誠意十足；同樣每年都賣翻的「全家福兔好運福袋」在foodpanda今上也買得到，頭獎直接送出300萬元現金，超級大手筆；另外康是美的「喜兔賀歲／迎新福袋」也限量上架，有機會抽中MG休旅車、iPhone14等大獎。

而foodpanda的熊貓超市今年也特意推出2款「熊lucky!」新春福袋與福箱，其中，「熊lucky!兔寶包」福袋內含胖胖達餐具組及其他相關周邊，另一款「熊lucky!兔寶盒」福箱則有超難搶的胖胖達絨毛娃娃，而2款福袋與福箱裡頭也含有好運刮刮卡，有機會刮中Gogoro、Nintendo Switch、Marshall音響等好禮，加碼還有機會抽中超可愛過年必備胖胖達麻將組，超級欠收。《ETtoday新聞雲》整理了8大通路福袋於foodpanda開賣時間、售價，把握機會搶一波。

★8大通路福袋福箱開賣時間、售價如下：

●pandamart熊貓超市
熊貓超市「熊lucky!兔寶包」售299元、熊lucky!兔寶盒售999元，即日起正式開賣，售完為止。

●全聯福利中心
全聯「2023小時達兔年福箱」售588元，1月22日上午10時至下午1時限時開賣，售完為止。

●全家便利商店
「福兔好運福袋」售200元，1月1日至2月14日限時開賣，售完為止。

●康是美
康是美「喜兔賀歲／迎新福袋」售499元，1月3日起開賣，售完為止。

●7-11
7-11「開運金喜福袋」售299元起，1月1日起開賣，售完為止。

●OK mart
OK mart「鴻兔大展招財包」售100元，即日起開賣，售完為止。

●小北百貨
小北百貨「2023好想兔福滿袋」售399元，即日起開賣，售完為止。

●寵物公園
寵物公園「柴語錄2023柴富兔U狗狗新年禮包／柴語錄2023好運兔U貓貓新年禮包」售999元，1月12日開賣，售完為止。

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