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全聯黃金年貨日、年終大掃除下殺！滿千折百、回饋最高16.3%

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出「黃金年貨日」和「年終大掃除」檔期。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為讓民眾買年貨、大掃除都更省，全聯推出「黃金年貨日」和「年終大掃除」檔期，在指定日期使用全支付單筆每滿1000元，送800限時福利點；針對日用品則有單筆每滿1000元，現折100元。如果合併2種優惠聰明消費，等於回饋達16.3%！

全聯實體門市祭出「黃金年貨日」，在2023/1/1、1/2、1/7、1/8、1/14、1/15、1/19、1/20，使用全支付，單筆每滿1000元，就送800限時福利點；使用PXPay儲值金單筆每滿1000元，送400限時福利點。

「年終大掃除」則在2023/1/1、1/2、1/7、1/8、1/14、1/15、1/20，針對日用品推出單筆每滿1000元，現折100元。若合併使用全支付全額支付，可獲得800限時福利點優惠，等值80元，2種優惠等於回饋達16.3%。

此波「年終大掃除」也有多款組合優惠商品，像是魔術靈清潔劑噴槍+經濟瓶，原價129元，特價99元；威猛先生強力去霉噴劑瓶裝+補充瓶，原價149元，特價119元；白博士廚房清潔劑，買就送白熊洗碗精等。其他還有加倍潔過碳酸鈉去污粉「買1送1」、領先上市的加倍潔香氛洗衣槽去汙劑等。

而針對年節送禮需求，推出超過200款禮盒挑戰市場最低價，網羅堅果禮盒、休閒餅乾、酒類、精補品等。12/30~2023/2/2還有新春抽好禮，只要持會員單筆消費每滿400元，登錄就抽200台smeg電熱水壺，市價9300元。

若沒時間到門市採買年貨嗎，也可用「PXGo!全聯線上購」一站購足，優惠除了同步實體門市「黃金年貨日」，線上再加碼12/30~2023/1/12期間，凡購買分批取單筆滿888元以上，可獲得200福利點，若合併黃金年貨日優惠，等於最高享10%回饋。

全聯線上購還祭出KKBOX等休閒娛樂平台體驗優惠碼，每會員限回饋1次；而在指定日購買日用品，單筆每滿1000元，贈1000福利點。若購買年貨大街、年貨禮盒專區指定商品，單筆滿600元贈，300福利點。

PXGo!的分批取也推出「兔Gather。Coffee time」，2023/1/3~1/5、2023/1/10~1/12下單OFF COFFEE、阪急麵包，最高現省150元，「HAPPY 兔 U 天天都好運」還能線上轉贈保健營養、休閒零食年節禮盒，回饋50福利點，遠距離也能輕鬆傳遞祝福給親朋好友。

▲▼全聯攜手大潤發推出兔年福袋，一次送出3台夢幻電動名車。（圖／業者提供）

▲全聯攜手大潤發推出兔年福袋，一次送出3台夢幻電動名車。（圖／業者提供）

除此之外，全聯春節將攜手大潤發，在大年初一推出兔年福袋，一次祭出3台夢幻電動名車大獎，抽保時捷「Porsche Taycan」、特斯拉「TESLA MODEL Y Long Range」、賓士「Mercedes-Benz EQA 250」，總價值近826萬，挑戰歷年最高額，在2023/1/22大年初一早上9點於全聯、大潤發實體門市開賣。

而「全聯小時達」特別推出「小時達兔年線上福箱」，1/22(日)初一上午10點起，免出門在家上全聯小時達或foodpanda，動動手指就能搶購，頭獎祭出「100萬環遊世界現金」，其他獎項還有雙人機票等。

▲▼全聯兔年春節福袋公布。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯小時達也推出「小時達兔年線上福箱」，頭獎送100萬旅遊現金。（圖／記者林育綾攝）

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