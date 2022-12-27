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全聯+大潤發福袋頭獎公布！抽3名車、百萬現金　開賣日獎項搶先看

▲▼全聯＋大潤發推出兔年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯兔年春節福袋公布，今年攜手大潤發，一次祭出三台夢幻名車。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯2023攜手大潤發，在大年初一推出兔年福袋，一次祭出3台夢幻電動名車大獎，抽保時捷「Porsche Taycan」、特斯拉「TESLA MODEL Y Long Range」、賓士「Mercedes-Benz EQA 250」，總價值近826萬挑戰歷年最高額；而「全聯小時達」則祭出百萬環遊世界現金、雙人機票。總價值超過1200萬，可說通路最高！

●全聯＋大潤發實體門市兔年福袋、福箱

▲▼全聯兔年春節福袋公布。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯挑選三款話題最夯的電動車作為頭獎。（圖／記者林育綾攝）

全聯今年砸下重金，攜手大潤發共同販售兔年福袋，創紀錄祭出「三頭獎」，包含市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」、市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，加起來總價值將近830萬。

▲▼全聯兔年春節福袋公布。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯攜手大潤發共同販售兔年福袋，創紀錄祭出「三頭獎」。（圖／記者林育綾攝）

2023/1/22(日)上午9點，在全台全聯1100間實體門市與大潤發20間門市，同步販售限量福袋總共「14萬7000個」，預計發行「23萬組抽獎序號」。福袋有三種不同規格，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」。

每款均附有豐富好物，好比實用的衛生紙、飲品、零食、兔年福利熊相關文創品，包含紅包袋、存錢筒桌曆，首次登場的福利熊六福星萬用筆記本6入等，還有聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過2.2萬元。

▲▼全聯兔年春節福袋公布。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯兔年春節福袋公布。（圖／記者林育綾攝）

「福利熊兔年生肖福袋」使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，總價值約1328元，內含一組抽獎序號，限量122,000個；「萬國通路13吋手提箱」則有藍色、亮銀河紅兩款，各限量11,000個，總價值約6,360元，有7組抽獎序號。而「萬國通路24吋細鋁框行李箱」總價值約達14,580元，多達14組抽獎序號，限量3,000個。每店販售數量皆以現場公告為準，售完為止。

▲▼全聯＋大潤發推出兔年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯＋大潤發推出兔年福袋，「萬國通路24吋細鋁框行李箱」4200元，限量3000個。（圖／記者林育綾攝）

兔年福袋獎項「超過320個」為歷年最多，而中獎率也是歷年最高約0.14%，只要購買任一款福袋都有機會抽到三大名車頭獎， 還有天際航空熱氣球自由飛2人體驗組、煙波花時間宜蘭傳藝經典上下舖家庭房、中華航空桃園-沖繩、桃園-清邁單人來回機票等獎項，將於2023/1/30下午13:00於全聯官方LINE、FB粉絲團及大潤發官方粉絲團直播。

▼全聯及大潤發推出兔年福袋，實體門市在2023/1/22大年初一早上9：00門市開賣。（圖／全聯提供）

▲全聯及大潤發推出兔年福袋，實體門市在2023/1/22大年初一早上9：00門市開賣。（圖／全聯提供）

▼2023全聯＋大潤發實體門市福袋獎項。（圖／全聯提供）

▲▼2023全聯＋大潤發實體門市福袋獎項。（圖／全聯提供）

▲▼全聯「小時達兔年線上福箱」頭獎祭出百萬旅遊現金，還抽GOGORO、來回機票。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「小時達兔年線上福箱」頭獎祭出百萬旅遊現金，還抽GOGORO、來回機票。（圖／記者林育綾攝）

●免出門！「全聯小時達」兔年線上福箱

另外，今年全聯小時達，特別推出「小時達兔年線上福箱」，1/22(日)初一上午10點起，免出門在家上全聯小時達或foodpanda動動手指，就能搶購2萬5千個福袋，每袋售價588元，內容物總價值超過1200元，且使用全支付購買小時達福袋，還有機會再拿加碼獎，全支付加碼頭獎幸運得主額外獲得10萬全點。

「小時達兔年線上福箱」力邀知名插畫家「懶散兔與啾先生」合作，推出對環境友善的大容量購物袋共2款，隨機出貨。有客製化的花蓮富里鄉的初雪美姬白米「幸福米滿」，祝福新的一年米缸滿滿；另外八樣好物是小時達貼心為消費者挑選的藏頭祝福「恭喜發財 一起健康」，福箱內還有全聯線上購指定商品優惠券、華航折扣碼、foodpanda專屬購物金等好康。

▲▼全聯兔年春節福袋公布。（圖／記者林育綾攝）

▲「小時達兔年線上福箱」力邀知名插畫家「懶散兔與啾先生」合作。（圖／記者林育綾攝）

獎項以環遊世界為主題，頭獎就是送出「旅遊基金現金100萬」，想去哪都可以，同時也首度與中華航空合作，直接抽機票，要送出美國紐約、英國倫敦豪華經濟艙雙人來回機票，還有日本東京、韓國首爾、越南峴港來回機票、台灣環島神隊友Gogoro VIVA MIX以及出國必備丹麥Georg Jensen Travel 29吋行李箱等，133個豐富獎項。開獎活動將於2023/1/22大年初一下午4點，在全聯PXGo!粉絲專頁及youtube頻道直播。

▼2023「全聯小時達」兔年線上福箱獎項。（圖／全聯提供）

▲▼2023年全聯小時達兔年線上福箱獎項。（圖／全聯提供）

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