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有蘋果派、勁辣香雞翅！　麥當勞「4大品項買1送1」連吃19天

▲▼麥當勞歡樂送4大品項買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

記者蕭筠／台北報導

漲價沒關係，小確幸快收下再說！人氣速食店「麥當勞」祭出最新「買1送1」優惠了，即日起至1月10日限時19天爽吃「4大品項買1送1」，包括蘋果派、勁辣香雞翅等通通有，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即享優惠。另，漢堡王超殺「霸王省優惠券」也開吃了，像是牛肉堡、辣薯球等也享買1送1，趕緊衝。

麥當勞即日起至1月10日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新霸王省優惠券來了。

另，漢堡王最新「霸王省優惠券」也開吃了，一共有5大系列共26種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，划算爆表。

除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，即日起至2023年2月6日限時開吃，提醒此優惠不適用於航站一、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲有6大品項買1送1。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼還有個人超省、雙人激省餐等小確幸。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

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