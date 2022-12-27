跨年夜注意！2大外送平台「交管區暫停外送」　Uber這功能也不能用

▲2大外送平台配合跨年晚會調整外送服務。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

先掌握！為配合全台各縣市跨年晚會交通管制，2大外送平台「Uber Eats」、「foodpanda」將各別於12月31日當天於交管前半小時、1小時前暫停管制區之外送服務，其中，Uber的「預約搭乘」的功能也將暫時停用11小時，提醒民眾要多加注意。

▲Uber Eats提前半小時於各地交管區域暫停提供外送服務。（示意圖／Uber Eats提供）

Uber Eats表示12月31日當天為配合跨年晚會交通管制，將提前半小時至交管結束暫停交通管制區域之外送服務，外帶自取則照常營運，並於各地交通管制結束後恢復正常營運；另欲搭乘Uber之民眾則要注意，Uber APP中的「預約搭乘」功能將於2022年12月31日下午5點起暫停使用，並於2023年1月1日淩晨4點恢復使用，其餘功能正常提供服務，同步提供上下車地點建議，以避開交通管制區域。

▲foodpanda配合台北、高雄跨年晚會也提前1小時於交管區域暫停提供外送服務。（示意圖／記者黃克翔攝）

另，foodpanda也宣布配合台北市、高雄市跨年晚會，12月31日當日將提前1小時暫停交管範圍內之外送服務，台北暫停外送服務時間為下午4時至2023年1月1日上午6時、高雄暫停外送服務時間為下午2時至2023年1月1日凌晨1時，暫停外送服務範圍則依市政府公告之第3階段交通管制範圍，並提醒因跨年期間外送需求量大，餐點恐需等待較長時間，請消費者耐心等候。

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