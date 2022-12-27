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先收下！　超商「美式、拿鐵買1送1」限定4天搶喝

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家2大經典咖啡爽喝買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

先收下！全家最新跨年限定優惠來了，全門市限定4天「3大人氣品項買1送1」，包括咖啡控最愛的經典美式、拿鐵，還有霜淇淋通通有，只要使用指定支付方式即可享優惠；加碼於APP也有大杯特濃美式、拿鐵買1送1，以及3大咖啡飲品組合最低下殺半價喝，還能寄杯、互換冷熱，划算爆表。

▲▼全家攜手畬室推濃黑巧克力霜淇淋 （圖／記者蕭筠攝）

▲最新畬室濃黑巧克力霜淇淋也有買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

喜迎2023年，全家於門市祭出「3大人氣品項買1送1」，優惠品項包括大杯Let’s Café美式、大杯Let’s Café拿鐵及Fami!ce霜淇淋（不限口味），12月30日至2023年1月2日限定4天開跑，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

期間加碼在APP隨買跨店取推「大杯特濃美式、拿鐵買1送1」，以及私品茶65元系列62杯特價2023元、Let’s Café大杯特濃美式74杯特價2023元及Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯特價2023元，最低下殺5折喝，還能寄杯、互換冷熱，每人限購2組，把握機會囤。

▲▼7-11咖啡,7-11暖暖包。（圖／7-11提供）

▲7-11限定4天指定咖啡爽喝買1送1。（圖／業者供）

另，7-11門市12月28日至12月31日也有限定4天「5大咖啡飲品同品項第2杯0元（冰熱任選）」超殺優惠，品項有CITY PRIMA精品美式、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾及CITY TEA熱英式紅茶；而CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵則可享「同品項第3件0元」，同樣開放冰熱任選。

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