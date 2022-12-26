填字遊戲迎新春 永康就業中心陪你過新年

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心結合聖誔節特別規劃【錢兔似錦鴻兔大展】填字遊戲大挑戰，邀請民眾一同來挑戰腦力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每到12月份最讓人期待溫馨聖誕節到來，除了充滿熱鬧氣氛的聖誕老公公和麋鹿外，還有一個國際填字節，從1913年開始出現的小遊戲，陪伴許多人度過休閒的時光，勞動部雲嘉南分署永康就業中心結合聖誔節特別規劃【錢兔似錦鴻兔大展】填字遊戲大挑戰！

永康就業中心邀請民眾一同來挑戰腦力，發揮自己的內在潛能，順利完成還有精美的禮物贈送，讓民眾至就業中心辦理業務還能感受佳節的歡樂氣氛，活動期間於即日起至12月31日止，凡至永康就業中心服務台，完成填字遊戲者，即贈精美小禮。數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！





永康就業中心表示，民眾在歲末面臨轉換職場之際，可至就業中心辦理求職諮詢，找出自己理想的工作，並搭配安穩雇用計畫職缺，推介成功並穩定就業滿30天後，即可申請安穩雇用獎勵4個月最高達2萬元的大紅包。



另外初次尋職青年預計往外縣市尋職，工作地與日常居住地超過30公里以上，經公立就業服務中心推介成功並就業滿30天以上，可申請跨域補助，補助租屋最高可達6萬元，讓青年出外打拼有依靠；若民眾計畫在新的一年想增加新技能、考取證照，雲嘉南分署規劃許多熱門職訓課程，待業民眾有興趣報名，皆可至永康就業中心詢問或上台灣就業通查詢課程內容。





永康就業中心為因應年後轉職及失業民眾的求職需求，於2023年1月份規劃一系列年後轉職徵才活動，敬請加入永康就業中心LINE好友ID：@pkx682r，隨時掌握最新活動消息及職缺等通知，讓你萬事如意迎新年，玉兔迎春旺全年。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站請電洽：06-2038560永康就業中心。