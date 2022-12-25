▲新北耶誕平安晚會千人報佳音，詩歌響徹雲霄溫暖人心。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022新北市最盛大的宗教盛會耶誕平安晚會，今（25日）晚間於市民廣場盛大展開，市長侯友宜率領市府新團隊、各區區長與與新北眾位牧師、教友一同齊唱「平安夜」、「普世歡騰」等詩歌報佳音，為新北市帶下祝福，也為後疫情時代傳遞幸福溫暖。

侯友宜表示，12月份是各地教會慶祝耶穌基督誕生的重要月份，市府與新北聯禱會共同舉辦耶誕平安晚會，至今已邁入第11年，每年吸引數千民眾前來共襄盛舉，透過愛心園遊會及晚會報佳音，分享愛與祝福，並感謝各界人士為新北市的默默付出，共同攜手打造安居樂業的城市。

愛心園遊會吃喝玩樂做公益一次滿足 福音解籤人氣夯

活動於下午由愛心遊園會揭開序幕，現場40個攤位人潮不斷，手沖咖啡、竹筒飯、各式滷味、菜包、耳掛包等特色美食香氣四溢，都是各教會手工製作，還有跳蚤市場及彈珠台吸引小朋友們駐足玩樂；另外福音解籤攤位更是大排長龍，眾多牧師透過聖經金句為民眾解迷津，教友陳先生從單身到現在小孩出生，每年都在此諮詢得到心靈寄託，成為再出發的原動力。

除了攤位所有盈餘都將捐作公益外，為支持弱勢團體，今年也結合愛盲庇護工場製作聖誕造形餅乾限量300份，現場完成指定任務就可免費領取。另外，更準備了超過上百項豐富的摸彩獎項，有iPhone 14（256G）、Apple Watch 8及西堤餐券等，許多做愛心中大獎的民眾，個個嗨翻天。

平安晚會藝人接力表演 千人詩歌響徹雲霄

晚間登場的平安晚會由實力派主持人洪百榕、宋達民及楊羽霓搭檔主持，還有金曲獎最佳女歌后許景淳、創作型歌手張文綺、豎琴音樂家李哲音及知名藝人團體輪番演唱，更有全台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」演唱膾炙人口的耶誕歌曲，最感動的時刻是教會引領大詩歌班報佳音，現場數千民眾齊唱，喜樂佳音響遍整個耶誕城，陪伴大家度過溫馨感恩夜。

晚會中牧長也分別以國語、台語及客語為新北城市禱告，祝福新北市是一個榮耀、喜樂的地方，逐步朝向國際化邁進成為榮耀的城市，也期許未來市政推動順利，並在耶穌的真光真愛中，希望大家能在愉悅歡樂的節慶中，彼此相親相愛、慷慨給予、付出關愛。

民政局長柯慶忠表示，感謝教會用心準備一連串用愛堆砌的節目，現場市府員工也特別裝扮成麋鹿、雪天使、耶誕老公公及耶誕女郎，不畏寒冬的在活動現身發放糖果、餅乾，為現場散播平安夜喜樂的幸福氣息，也提醒民眾會場人潮眾多建議全程配戴口罩。

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