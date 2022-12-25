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新北14處社宅招租成效佳　2218戶年底前逼近滿租

▲新北14處社宅招租成效佳 2218戶年底前逼近滿租。（圖／新北住都中心提供）

▲土城員和社宅正取民眾已全數簽約點交入住。（圖／新北住都中心提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市轄內目前有14處青年社宅由新北住都中心管理營運，因先前幾次招租作業皆順利完成，民眾申辦反應熱烈，全數社宅年底前接近滿租，2023年住都中心也將配合市府政策，陸續安排招租作業，以舒緩新北市民的龐大居住需求。

新北住都中心是全國第一處專責營運管理社會住宅的行政法人，目前經管包括新莊新豐、板橋府中、永和秀朗、三峽北大、三峽國光、新店央北、永和國光、土城明德、三重五谷王、土城員和、永和中正橋、板橋永翠、新店斯馨1號及2號等14處青年社宅，總計2218戶。

▲新北14處社宅招租成效佳 2218戶年底前逼近滿租。（圖／新北住都中心提供）

▲有意申租社宅的民眾，請持續關注「新北住都中心」官網。

新北住都中心副執行長錢奕綱說明，在疫情侵擾下，中心仍以隨到隨辦、線上申請、簡易申請等多元方式順利完成招租，其中，土城員和社宅正取民眾已在11月全數簽約點交入住，目前進入備取民眾遞補程序；其他社宅空戶部分，中心也加快安排遞補中，如永和秀朗社宅警消人員專案已完成招租，全數社宅入住率將接近滿租。

錢奕綱表示，隨著社宅數量穩定增加，民眾的居住問題將逐漸獲得舒緩，住都中心將與新北市府一同落實居住正義，讓市民「安穩的住、住得安穩」。2023年底尚有土城永和段、新店民安段兩處社宅落成，有意申租的民眾請持續關注「新北住都中心」官網或「新北住都中心」臉書粉專查詢，如有疑問歡迎向中心諮詢。

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