新任期揭幕！侯友宜耶誕城獻唱　喊話：大家走過疫情、通膨辛苦了

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜今（25日）晚間8時過後出席「2022新北耶誕平安晚會」，並率領市府新團隊、幾位議員、區長及新北眾位牧師、教友一同齊唱《平安夜》、《普世歡騰》等詩歌報佳音，而這也是侯就職第二任期後首個大型活動。

▲侯友宜25日晚間出席「2022新北耶誕平安晚會」。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

侯友宜致詞表示，聖誕節很開心大家能在歡樂耶誕城齊聚一堂，走過今年面對疫情的挑戰，也面對物價通膨、經濟困頓，一路走來大家辛苦了；在市民不放棄下，同心齊力，帶著新北市的夢想跟希望，彼此心連心，走過辛苦歲月。

侯友宜說，今天聖誕夜是平安喜樂的好日子，他知道明天的希望會給大家帶來更多期待，也相信在上帝祝福下，大家面對困難能更有勇氣地勇敢往前走，在這樣平安喜樂底下，他謝謝400萬位市民給他的團隊滿滿託付，他會用加倍努力來回饋給新北市。

「新北市民的好朋友給我們太多太多的鼓舞。」侯友宜表示，他更應該在上帝期待與祝福底下，努力往前走，讓新北市不管在2030願景，或新北市的大小事中，因為有市民的祝福、鼓勵，他一定會把事情做好，「我們大家一起努力」，期待新北成為更光榮的城市，也成為北台灣串起共好的大都市，更帶動中華民國更團結，台灣會更好。