宣誓就任第19屆基隆市長　謝國樑：電動機車將納入113年預算

▲謝國樑宣誓就任第19屆基隆市長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府第19屆基隆市長就職典禮，今（25日）上午在市府4樓禮堂舉行，由法務部長蔡清祥監交，謝國樑宣誓就任基隆市長，現場十分罕見，由牧師帶領全體來賓一同禱告。謝國樑上台時表示，他要感謝上帝，希望上帝能夠繼續引領，讓他與市府團隊，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

謝國樑兩度深深鞠躬，致詞時表示，當選以來，用著誠惶誠恐的心情看待市政問題，他永遠記得自己是基隆市民的僕人，謙卑地為市民服務，以堅定清晰的態度，看待未來要做的許多工作。

▲現場十分罕見，由牧師帶領全體來賓一同禱告。

謝國樑同時表示，希望市府團隊能盡快、盡速的進入軌道，讓市政建設可以無縫接軌推動下去，希望能有效的達成他在選舉期間推出的政策；基隆市是多雨的城市，每到秋冬許多家長、親子苦無場地運動，他希望盡快幫大家致力打造幸福城市。

另外針對眾所矚目的電動機車發放及預算，謝國樑說，基隆市政府會先就電動機車發放辦法預作規劃討論，因112年度預算未編列，所以最快將在113年市府預算編列電動機車經費。

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