新北「晴空下守護者」特展　空軍三重一村徵眷村故事、照片

▲民眾可直接投遞在展場內的「協尋啟事信箱」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局為豐富「晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶」特展的展覽內容，即日起徵集三重、蘆洲地區的眷村故事或照片，民眾可直接投遞在展場內的「協尋啟事信箱」或於「空軍三重一村」臉書粉專私訊投稿，經採用者即可獲得限量版飛機造型夜燈1只。

▲投稿經採用者，即可獲得限量版飛機造型夜燈1只。

文化局表示，「晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶」特展，即日起徵集三重、蘆洲地區的眷村故事或照片，例如：空軍三重一村、三重二村、建國一村、蘆洲新村及三重空軍防空砲兵司令部（現今三重光榮國中、光榮國小一帶）相關故事、照片等，並於展場內或臉書粉專刊登。

文化局指出，「晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶」特展以防砲眷村的特色歷史為主軸，展出許多有關空軍三重一村及防空部隊的珍貴老照片、空軍珍藏文物、防空部隊歷史沿革與影片、1945年美軍空照圖及擬真版1：6比例的40砲座模型等，自即日起展出至2023年2月28日止。詳情可至「空軍三重一村」臉書粉專查詢或電洽：02-2979-1815。

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