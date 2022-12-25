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基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟　親民黨2票挺童子瑋

▲基隆正副議長恐變天 親民黨2票挺童子瑋。（圖／翻攝自《童子瑋》臉書粉專）

▲基隆正副議長恐變天，親民黨2票挺童子瑋。（圖／翻攝自《童子瑋》臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會因親民黨24日晚間決定與民進黨合作，共組成超黨派聯盟，由民進黨童子瑋選議長，親民黨楊秀玉選副議長，親民黨二票恐成為基隆正副議長變天的重大關鍵票。

基隆市第20屆議員選舉結果，31席議員中，國民黨和民進黨議員分別為13、12席未過半，國民黨由現任議長蔡旺璉搭配議員何淑萍選正副議長；民進黨則推派議員童子瑋出馬角逐，尋求跨黨派合作，副議長則由合作之非民進黨人士擔任。目前2席親民黨和4名無黨議員，藍綠各自拉攏，雙方角力激烈。

親民黨議員楊秀玉24日晚間受訪表示，依親民黨主席宋楚瑜指示，關鍵的兩票決定支持民進黨童子瑋，並爭取副議長席次，共組成跨黨派、跨民意的聯盟監督市政。正副議長是「民意代表的代表」，承載不言可喻民意，樂見促成多元民意監督制衡市政，是基隆市地方政治史的創舉。

民進黨基隆市黨部表示，民進黨將秉持「市民至上」的原則，打造以基隆市政長遠建設為念的全民議會，為基隆市議會與市政監督注入新活水，目前民進黨12席，有2名無黨籍陳明建、林旻勳支持，再加上2名親名黨楊秀玉和郭美秀，共有過半的16席，如果沒有意外，長期以來都是國民黨把持的議會將會變天。

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