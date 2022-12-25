天寒再加溫！新北動物之家三層防護　保暖燈伴毛寶貝過冬

▲新北動物之家三層防護，保暖燈伴毛寶貝過冬。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為了讓毛寶貝溫暖度過寒冬，特別在寒流來襲前啟動三階段防護措施，依溫度不同適時啟動防寒機制，包括使用防寒布料、保溫燈及暖爐等，各動物之家也已加強盤點保暖設備及保暖衣物數量，增購新保暖設備，隨時注意氣溫變化嚴陣以待做好防寒準備，確保所內毛寶貝在溫暖舒適的環境中渡過冬天。

新北市轄內共有8個公立動物之家，動物之家大多位於郊區、山區或海邊，又臨東北季風迎風面，冬天若碰到寒流及下雨，體感溫度甚至會達到10度以下。動物之家為了幫毛寶貝禦寒，啟動三階段防護措施：1.當溫度降到攝氏15度以下時，針對年老體弱及幼年動物居住環境注意保持乾燥，並提供保暖布料；2.當溫度降至攝氏12度以下時，除維持第一階段措施外，全面開啟動物舍保溫燈，補充罐頭或肉末鮮食，增加動物攝取熱量；3.溫度降低至攝氏10度以下時，增加於各動物舍擺設暖爐加強保暖，避免動物失溫情形發生。

動保處長楊淑方表示，為因應今年寒流也特別增購一批不鏽鋼暖爐，因收容數較多，板橋、中和動物之家更是增添智能溫度感應器，只要氣溫過低，保溫燈就會自動開啟，更方便精凖管理動物舍的溫度，隨時達到保暖效果，讓毛寶貝一起溫暖過冬。

新北市毛寶貝醫療中心獸醫師呂信璋表示，當毛寶貝覺得冷時會出現蜷縮著身體、不愛移動、甚至發抖等行為。飼主可以將門窗關小一點、使用寵物電毯或電暖器、準備較厚的保暖床墊等方式來幫助毛寶貝保暖。

呂信璋說，除非氣溫降到攝氏10度以下，否則不建議毛寶貝在室內穿衣服保暖，以免因悶熱而引發皮膚病。若使用寵物電毯或保暖電器設備也要注意安全，以避免毛寶貝燙傷。

楊淑方表示，冬季來臨時動物之家工作人員都會嚴陣以待，持續監控氣溫變化，積極為收容動物做好防寒保暖工作，若氣溫過低，動物之家會立即啟動防寒措施，放置防寒布料、使用保溫燈及暖爐加強保溫，做好保暖準備，讓收容犬、貓溫暖舒適渡過寒冬。

【更多新聞】

►關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠 國民黨張芳麗跑票：明天退黨

►宣誓就任第19屆基隆市長 謝國樑：電動機車將納入113年預算

►快訊／基隆市議會龍頭童子瑋16票勝出 為民進黨注入一劑強心針

►基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟 親民黨2票挺童子瑋

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家