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疫情影響學生家庭生計　志光慈善會發放240萬獎助學金嘉惠200學子

▲志光慈善會暖心助學，頒發240萬獎助學金。（圖／志光教育科技集團提供）

▲志光慈善會暖心助學，頒發240萬獎助學金。（圖／志光教育科技集團提供）

記者高堂堯／南投報導

為了幫助在校學子圓夢，志光慈善會年年舉辦「莘莘向榮」獎助學金；慈善會指出，近年來全國大學院校及補習班皆受到新冠病毒疫情的衝擊，但今年仍堅持繼續發放獎助學金240萬元，共有來自全國大學院校200位優秀學子獲獎。

慈善會日前於中區舉辦頒獎典禮，共有49名學子齊聚受獎，一同分享喜悅；慈善會指出，創會理事長林進榮總裁熱心公益，並於99年成立志光林進榮教育基金會，另在擔任中華民國補習教育聯合會理事長期間，積極推動「優質補教、關懷弱勢」活動，號召全國補教業者提供低收入戶子弟免費補習，把教育資源推展到最需要的角落，而該會歷年來發放之獎助學金近2500萬元，嘉惠逾百所學校、逾2000名學子。

慈善會透露，許多學生在今年的申請資料中提到，家裡的主要收入因疫情多少受到影響，也使得原本就不寬裕的生活，變得更加捉襟見肘；而在此時間點能獲得獎學金，不僅是對於學生的鼓勵，在經濟上更有實質幫助，也期勉青年學子們努力追逐夢想，未來也能投入社會服務與社會公益，回饋更多需要幫助的人。

林進榮表示，其企業理念就是「幫助學生考取，擁有幸福人生」，他期許集團未來繼續以考生的需求為出發點，達成「學員好、同仁好、公司好」三者共好共榮的目標。

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