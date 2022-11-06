台南市大觀音亭祀典興濟宮頒發清寒優秀子弟獎助學金　77人受惠

▲台南市大觀音亭祀典興濟宮及附屬之觀興文化藝術基金會，頒發110學年度第二學期清寒優秀子弟獎助學金，共有77名學生受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大觀音亭祀典興濟宮及附屬之觀興文化藝術基金會，6日頒發110學年度第二學期清寒優秀子弟獎助學金，共有77名學生受獎。

觀興文化藝術基金會會長侯明福，頒獎時以風箏為例，風箏逆風方能高飛、人生逆境方能成就，不須因自身的家境而自慚形穢，身處困境之中才能面對更多的挑戰，開創更多種未來。

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亭宮董事長吳福春則以兩個恭喜勉勵同學，除了恭喜同學們獲得獎學金外，也以反向思考恭喜同學身處逆境，才能多一分危機意識，在逆境中力爭上游，為自己奮發努力，並提醒同學勿因獎學金的金額不多而輕視，因這些錢都是由眾多來參拜的信徒一點一滴所捐獻的，更期望同學在出社會後行有餘力之時不忘回饋社會。

基金會理事廖光得則以自身在審核資料及過往在業界面試人員的經歷提醒同學，自傳並不是單純的可讓審查人員了解狀況，而是在對於撰寫自傳時的內容看出做事的態度，「你認真、我當真」，期許同學做人做事都應以認真的方式面對今年研究所畢業的林同學迄今已獲獎12次，家中為單親家庭，母親因外配的關係工作限制較多，又遇到疫情使得收入更加拮据，特別感謝亭宮多年來的資助，並希望在場的學弟妹也能持續加油，有朝一日能打破他的紀錄。

高中組獲獎的温同學，為了減輕家中的負擔以滿級分的成績放棄就讀明星高中，而選擇離家近的社區高中。領完獎後表示，雖然在場的同學都是出生在物質條件比較不好的家庭，但能夠知足常樂並持續的精進，在以後必能收穫豐富的果實。

今年獲獎的同學77人，計有公立大專生16人、私立大專生25人，每人可獲一萬元獎學金，高中生9人、高職生27人，每人可獲5千元。