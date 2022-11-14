　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

SWAG首招校園大使　組隊「學術研究」 結業能拿20萬助學金

▲▼SWAG,校園大使,學術研究,助學金,交友,創意,獎助學金,福利。（圖／SWAG提供）

▲SWAG招募首屆校園大使，廣邀優秀學子代言。

圖、文／SWAG提供

亞洲最大新型態交友創作平台SWAG相信每個創意都值得兌現，為了爭取認識更多年輕用戶與創作者的機會，今（14）日起宣布「第一屆校園大使」徵選活動開跑。只要是年滿18歲的大專院校生，不限國籍、科系，都有資格為SWAG代言。大使任務多元，且有機會參與SWAG各式線下活動並獲取總部正職工作。除此之外，SWAG也祭出豐厚獎助學金給每位校園大使，通過任務競賽的評分制度，第一名的結業獎金更高達新臺幣20萬元。

每月5萬鑽　鼓勵大使多做「學術研究」
任職校園大使期間，為了讓大使們更加認識SWAG的產品特性，每月都會免費提供5萬鑽石讓大使自由利用。不論是直播、限時動態或長片的觀看，甚至是和創作者一對一的私密聊天，都會讓大使有足夠的資源做「學術研究」。此外，大使們也能體驗SWAG所舉辦的任何線下活動，把握和女神的面對面機會。

▲▼SWAG,校園大使,學術研究,助學金,交友,創意,獎助學金,福利。（圖／SWAG提供）

優秀大使可領20萬　預約總部正職機會
SWAG表示，校園大使任務觸及田野調查、市場分析、廣告宣傳設計、雇主品牌經營、創作者招募策劃與實際執行等面向。大使們將在各部門資深同事的帶領下，進行分組專案競賽。每月主題專案勝出的隊伍，成員可額外獲得2千元助學金。依照每月任務的綜合評比，結業時將頒發20萬元的獎助學金給排行第一的校園大使，其餘大使也會依照評比分級頒發2~10萬元的助學金。SWAG鼓勵大使跳脫傳統框架、發揮潛能，任職間表現優異者則可獲得執行長親筆推薦信，或至預約總部正職的機會。

▲▼SWAG,校園大使,學術研究,助學金,交友,創意,獎助學金,福利。（圖／SWAG提供）

SWAG校園大使徵選即日正式啟動，報名時間至12月4日止。第一屆大使任期則是從明（2023）年1月開始，至6月結束。歡迎想法創新，活躍於校園的全台大專院校生們為SWAG代言。

SWAG校園大使徵選網站：https://sw-move.com/1eHy6

▲▼SWAG,校園大使,學術研究,助學金,交友,創意,獎助學金,福利。（圖／SWAG提供）

ET快訊
快訊／台南男大生校園被圍毆！　4男持球棒打破頭
2勇警大膽用槍！　競速屁孩「1關鍵動作」遭開槍射腿
習近平抵達峇里島　與拜登「會面場地」曝光！
富邦旗下6檔ETF將除息！　最高配息1.03元
30歲靠自己買2間房！YouTuber還房貸「犯2大錯」：至
高材生女神加入《全明星4》！　自信回「3運動專長」嚇到錢姐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元

天氣好不好 我都會去找你！為了「一個男孩」大咖韓星朴敏英來了

SWAG首招校園大使　組隊「學術研究」 結業能拿20萬助學金

躺著就能瘦！澳著名整外醫師分享「先減脂後雕塑」觀念

超商獨家開吃！「冰淇淋新口味」來了　放整塊巧克力餅超邪惡

一次吃炸雞+雞塊+可樂！　速食店「99元小套餐」限時7天搶

跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

奇奇蒂蒂、熊大兔兔都來了！　超Q「造型暖暖包」超商才買得到

蔬菜、麵包任選任搭！　最新鹹甜「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元

天氣好不好 我都會去找你！為了「一個男孩」大咖韓星朴敏英來了

SWAG首招校園大使　組隊「學術研究」 結業能拿20萬助學金

躺著就能瘦！澳著名整外醫師分享「先減脂後雕塑」觀念

超商獨家開吃！「冰淇淋新口味」來了　放整塊巧克力餅超邪惡

一次吃炸雞+雞塊+可樂！　速食店「99元小套餐」限時7天搶

跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

限時1天！爽喝「超商大杯美式」只要30元　拿鐵也下殺37元

奇奇蒂蒂、熊大兔兔都來了！　超Q「造型暖暖包」超商才買得到

蔬菜、麵包任選任搭！　最新鹹甜「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃了

護航高虹安！黃珊珊怒嗆：有鐵證就拿出來　「沒有的話就閉嘴」

國3南下300K事故！BMW女駕駛驟然減速　後車剎不住追撞

國際中橡前三季每股賺0.78元　土耳其首座碳黑廠2024年完工

華郵：美國會擬加速向台灣提供武器　軍援到位與否「取決於拜登」

高虹安爆「13頁密帳」　蘇貞昌：問A答B詭辯閃避懷疑會愈大

「佐佐木朗希跟鬼一樣」　火球男林振瑋盼突破160公里

楊冪撤檔劇《愛的二八定律》突開播！　找許凱當假老公…寵夫台詞閃瞎

粉絲哀號買到SJ的票「繳費成功卻莫名被取消」！　售票方回應揭原因

全球人口數明天將達80億　印度預計2023成為第一人口大國

高雄女開庭放鳥3次還騙「出車禍」　法官當庭裁定羈押3個月

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

消費熱門新聞

限時1天！超商美式30元、拿鐵37元　

速食店「99元小套餐」限時7天吃！

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

限時3天！超商「5元奶茶」開賣了

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

超商獨家冰淇淋新口味加整塊巧克力餅

SWAG首招校園大使　組隊「學術研究」

大勢韓星朴敏英來了

10大速食店「雙11優惠」懶人包！

超Q「迪士尼暖暖包」超商才有！

麥當勞真的變「麥當當」了！

跟著國民姑丈開箱零負評服務！

雙11買iPhone 14 Pro　入手價不到3萬

更多熱門

相關新聞

中華醫大弱勢助學金

中華醫大弱勢助學金

中華醫事科技大學運用弱勢助學金，幫助家境清寒學生安心就學，受幫助學生力爭上游、用優異表現回饋各界的愛心幫助，餐旅系學生黃筱雅在咖啡拉花技能表現突出，參與國際選拔賽「2022 FCAC華風咖啡藝術大賽」獲得季軍；黃久芳則在調酒比賽拿下金牌；調保系的陳名翃順利取得民俗調理傳統整復技術士證照。

群園機構助學金750名大專生受惠

群園機構助學金750名大專生受惠

大觀音亭祀典興濟宮頒發獎助學金

大觀音亭祀典興濟宮頒發獎助學金

老人福利大躍進！斗六長輩成立後援會挺張麗善　林聖爵：選賢與能，而非出身

老人福利大躍進！斗六長輩成立後援會挺張麗善　林聖爵：選賢與能，而非出身

最速理髮　路邊停6秒就完工

最速理髮　路邊停6秒就完工

關鍵字：

SWAG校園大使學術研究助學金交友創意獎助學金福利

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面