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寒流送暖！　台塑企業、王詹樣基金會頒助學金...1257學子受惠

▲台塑企業麥管部人員至麥寮鄉、台西鄉逐村發放獎學金，此次共有1257名學子受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲恰逢寒流天氣冷颼颼，阿公拿到兩名孫子的獎學金和獎狀，又有台塑人員和村長的關心問候，整個人打從心裡溫暖了起來。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／雲林報導

台塑企業暨王詹樣基金會辦理麥寮、台西鄉子弟獎助學金已18年，原僅提供弱勢家庭申請，至今已普及於一般家庭也可申請，連日來，台塑企業麥管部人員至麥寮鄉、台西鄉逐村發放獎學金，此次共有1257名學子受獎，開辦至今累計已有2萬4千多名學子受惠，金額共達7200多萬元。

一名幫孫女領獎的阿公表示，今天恰逢寒流，天氣冷颼颼，但拿到兩名孫子的獎學金和獎狀，又有台塑人員和村長的關心問候，整個人打從心裡溫暖了起來，很期待每年兩次的獎學金領取，來幫孫子領獎讓做阿公的感到很驕傲。

台西鄉村長表示，感謝多年來台塑企業辦理獎學金發放，默默為這些家庭補貼支撐學費，像村中有一低收入戶，家中2女兒就讀大學、1兒子就讀高中，光學雜費、講義等開銷甚大，這家孩子都很懂事、認真向學，每年領取台塑獎學金，減少家中經濟負擔，村長說，台塑的各種敦親睦鄰對弱勢家庭真的幫助很大，對栽培地方人才有目共睹。

▲台塑企業麥管部人員至麥寮鄉、台西鄉逐村發放獎學金，此次共有1257名學子受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業麥管部人員至麥寮鄉、台西鄉逐村發放獎學金，此次共有1257名學子受獎。（圖／記者李政遠翻攝）

「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」發放對象為設籍麥寮、台西鄉高中及大學學子，金額分別為：低收入戶大學1萬元，高中5000元，中低收入戶大學5000元，高中3000元，一般家庭大學2500元，高中1500百元。

台塑企業說明，將持續推動各項敦親睦鄰及社會回饋專案，期許讓企業的善意能帶起正面的迴響。年節將至，台塑企業於明年一月過年前，也將辦理春節低收入戶關懷活動，屆時將針對鄰近台塑六輕廠區七鄉鎮低收入戶發放3000元紅包及禮品一份，傳達年節關懷與問候，讓民眾感受到台塑積極融入在地生活的用心，為社會創造正向、溫暖的能量。

▲台塑企業麥管部人員至麥寮鄉、台西鄉逐村發放獎學金，此次共有1257名學子受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業麥管部人員至麥寮鄉、台西鄉逐村發放獎學金，此次共有1257名學子受獎。（圖／記者李政遠翻攝）

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