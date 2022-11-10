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群園機構頒1500萬助學金　750名大專生受惠每人2萬元

▲▼ 。（圖／群園機構提供）

▲群園機構今年將助學金提高到1500萬元，幫助更多學子減輕入學壓力。（圖／群園機構提供）

記者白珈陽／台中報導

近年疫情影響，許多家庭經濟受到波及，台中市群園機構創辦人呂崇民設立的「群園助學金」，為幫助學子減輕壓力，今年擴大規模，將以往每年500萬元的助學金提高至1500萬元，本學年度已有來自全國750名大專生申請通過，每名學生將獲2萬元助學金，是歷年來獎金規模及通過人數最高的一次。

群園機構表示，考量大學學費年年調漲，大專生學費壓力居高不下，今年開始申請對象僅限大專生，將資源集中給更有需求的學子。申請方式則有學校推薦及自行申請兩種，保留名額給學校推薦之經濟弱勢學子，顧及學子的權益與公平性，亦開放學子自行申請。

群園機構指出，本屆學校推薦360件共錄取212件，自行申請1319件共錄取538件，總計申請1679件，共有750位大專學子通過申請，錄取率44.7%。

▲▼ 。（圖／群園機構提供）

▲通過申請資格的學生，每人可獲2萬元助學金。（圖／群園機構提供）

群園機構說，「群園助學金」針對經濟弱勢的學子，給予最有力與直接的支持，減輕生活及經濟的雙重壓力。經由多項評估指標及仔細評比後，本學年頒發1500萬元助學金將於月底前撥款完成，也希望協助這群優秀好學、積極向上之大專青年，讓他們更有力量改變自己改善生活，期許學子學有所成回饋社會，接棒「助人」理念繼續前行！

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