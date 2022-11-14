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中華醫大弱勢助學金　幫助經濟弱勢家庭學子安心學習

▲中華醫大運用弱勢助學金幫助經濟弱勢家庭學子安心就學勇敢築夢，黃久芳等人以優秀表現感謝師長和各界愛心幫助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大運用弱勢助學金幫助經濟弱勢家庭學子安心就學勇敢築夢，黃久芳等人以優秀表現感謝師長和各界愛心幫助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學運用弱勢助學金，幫助家境清寒學生安心就學，受幫助學生力爭上游、用優異表現回饋各界的愛心幫助，餐旅系學生黃筱雅在咖啡拉花技能表現突出，參與國際選拔賽「2022 FCAC華風咖啡藝術大賽」獲得季軍；黃久芳則在調酒比賽拿下金牌；調保系的陳名翃順利取得民俗調理傳統整復技術士證照。

中華醫大弱勢助學金募款持續6年來，總共募得善款1200多萬元，運用於家境清寒的學生就學、專業證照考試輔導、報名費補助、校外比賽、課業輔導、證照考取獎勵金等多方面的補助，讓家庭經濟弱勢的學子可以安心上學，不因經濟困頓而影響就學與圓夢的機會。

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在弱勢助學金的幫助下，學子們力爭上游以優異的表現回饋各界捐款人的愛心，目前就讀餐旅系大三的黃筱雅，父親因健康因素無法工作，由母親陪病照顧，家中還有一位也在學的弟弟，筱雅半工半讀撐起一家四口的生計。學校得知她的處境後，提供完善就學協助計畫獎助減輕經濟壓力，讓她更專注於課業與專業技能學習。如今黃筱雅不但已取得國際咖啡師、西餐丙級證照，在咖啡拉花技術上表現不凡，健行好棒盃餐旅技能全國公開賽拿下咖啡拉花組冠軍，今年9月參與國際選拔賽2022 FCAC華風咖啡藝術大賽榮獲季軍殊榮。

▲中華醫大運用弱勢助學金幫助經濟弱勢家庭學子安心就學勇敢築夢，黃久芳等人以優秀表現感謝師長和各界愛心幫助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一位也是就讀餐旅系的黃久芳，在調酒技能方面表現出色，惟因家中經濟狀況不佳，一度在繼續升學或就業之間徘徊，入學華醫後，系上老師得知她的境況，主動幫忙申請教育部低收入戶學生弱勢助學金，另也運用向各界募得的弱勢助學金，讓久芳可以安心上學，並安排參與課業輔導、專業技能比賽、名師有約傳承學習輔導。在弱勢助學金的幫助下，黃久芳2021年參與MONIN CUP盃大專傳統調酒組比賽榮獲金牌。

目前就讀調理保健系大四的陳名翝，家中經濟由母親獨自扛起，為減輕母親的壓力，他與妹妹努力讀書爭取獎學金及課後打工賺錢貼補家用。生活忙碌、經濟困窘，陳名翝萌生休學的念頭，學校得知情況後，運用弱勢助學金為他申請課業輔導獎勵金，讓他無後顧之憂安心學習，成績進步不少。除了課業輔導，學校也補助專業證照輔導費、考照報名費，鼓勵陳名翃努力圓夢，還未畢業已順利取得民俗調理傳統整復技術士證照，讓他欣喜不已，對未來更是充滿信心。

中華醫大表示，配合教育部鼓勵及引導學校建立外部募款基金，依學校募款額度提供等比例補助額度作為弱勢助學金，自2017年至2022年累計募得善款1200多萬元，幫助經濟弱勢家庭的學子安心學習、勇敢築夢。期盼這股愛與善的力量繼續持續，各界如欲響應中華醫大弱勢學生助學基金募款義行，可洽學務處許小姐06-2674567轉240，或善款捐助帳號：64405150118900，彰化銀行南台南分行，戶名：財團法人中華醫事科技大學，註明弱勢助學金。

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