綠營創歷史紀錄首拿下基隆市議長　他「1通電話」操盤扳回一城

▲基隆議會龍頭出爐！童子瑋16票勝出 注入民進黨一劑強心針。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

基隆市議會正副議長今天選舉，民進黨與親民黨合作拿下正副議長，前基隆市長林右昌辦公室發言人游本明說，林右昌全程運籌帷幄，為民進黨在縣市長敗選後低迷士氣，注入強心針。

第20屆31席基隆市議員中，國民黨拿下13席，民進黨由原來的7席，大幅增加到12席，親民黨2席，無黨籍有4席，沒有任何政黨過半。

這次議長選舉，民進黨除12席的黨籍議員外，在4名無黨議員中掌握友軍林旻勳及陳明建2席，加上親民黨楊秀玉，及國民黨議員張芳麗在關鍵一刻轉投民進黨。

選舉結果，基隆市議會議長藍天變綠地，由民進黨童子瑋和親民黨楊秀玉，分別各以過半的16票當選正副議長，也刷新基隆市議會自民國39年成立以來，民進黨首次拿下議長寶座。

游本明說，當民進黨陷在縣市長敗選情緒時，林右昌早向總統蔡英文報告基隆市議長選舉「這局大有可為」，但要沉穩低調進行，以防破局，民進黨高層與親民黨主席宋楚瑜通電話溝通，達成正副議長這局合作的默契。

游本明說，林右昌與民進黨市黨部主委蘇仁和默默進行正副議長協調工作，童子瑋入黨時間不長，當選資歷也不深，但為人誠懇、身段柔軟、人和佳，獲得一致支持。民進黨雖在基隆市長敗選，但在議會大有斬獲，還搶下議長創下歷史紀錄，幕後操盤的林右昌立下大功，為民進黨扳回一城。

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