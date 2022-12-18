人妻花錢買車　北上載「小姑4口不夠坐」反被婆婆逼下車：妳別去

▲新買的車不夠坐，婆婆竟要媳婦下車。（示意圖／CTWANT／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家人之間都會互相幫忙，但千萬別太理所當然。一名人妻抱怨，買了新車，沒想到婆婆居然要她下車，這樣去載小姑一家人才坐得下，讓她超傻眼。正當她想回嘴時，老公一連串機關槍狂噴，把婆婆懟到說不出話來。

人妻在Dcard以「買了新車婆婆要我下車」發文表示，最近買了新車，婆婆知道後馬上打電話來，要他們去載她跟公公去台北找小姑，再順便把小姑一家人載回來。由於小姑一家就有4人，且2個孩子都是要坐汽座的年紀，根本塞不下這麼多人，她因此跟婆婆說，「沒辦法啦！怎麼可能坐得下？」

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怎料到婆婆竟回，「那妳不要去啊！這樣就坐得下啊！」一席話讓人妻相當火大，畢竟車子是她買的，房貸也是她繳的，憑什麼要她不去。人妻正想開砲罵人時，被老公搶先一步。老公飆罵，「妳（婆婆）才不要去吧？我有說要載你了嗎？而且車子是我老婆買的，妳有問過她了嗎？」

人妻透露，老公講完後就掛電話，婆婆再打來，他們都沒有理，「我只能說，就算沒有老公出來擋，我也會砲回去，我不介意讓婆家人坐車，甚至接送，但是不是用這種『我的就是你的』方式，尊重先給出來再說，但還是謝謝老公啦。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「婆婆真的很自以為是，不過妳有個神隊友」、「老公真清醒」、「她一定以為車子是她兒子買的才敢這樣講，沒想到踢到鐵板」、「就算車是老公買的，婆婆行為也很沒禮貌，憑什麼要妳下車」、「這種結局就是舒服啦」。

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