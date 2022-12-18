　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻花錢買車　北上載「小姑4口不夠坐」反被婆婆逼下車：妳別去

新買的車不夠坐，婆婆竟要媳婦下車。（示意圖／翻攝自pexels）

 ▲新買的車不夠坐，婆婆竟要媳婦下車。（示意圖／CTWANT／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家人之間都會互相幫忙，但千萬別太理所當然。一名人妻抱怨，買了新車，沒想到婆婆居然要她下車，這樣去載小姑一家人才坐得下，讓她超傻眼。正當她想回嘴時，老公一連串機關槍狂噴，把婆婆懟到說不出話來。

人妻在Dcard以「買了新車婆婆要我下車」發文表示，最近買了新車，婆婆知道後馬上打電話來，要他們去載她跟公公去台北找小姑，再順便把小姑一家人載回來。由於小姑一家就有4人，且2個孩子都是要坐汽座的年紀，根本塞不下這麼多人，她因此跟婆婆說，「沒辦法啦！怎麼可能坐得下？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料到婆婆竟回，「那妳不要去啊！這樣就坐得下啊！」一席話讓人妻相當火大，畢竟車子是她買的，房貸也是她繳的，憑什麼要她不去。人妻正想開砲罵人時，被老公搶先一步。老公飆罵，「妳（婆婆）才不要去吧？我有說要載你了嗎？而且車子是我老婆買的，妳有問過她了嗎？」

人妻透露，老公講完後就掛電話，婆婆再打來，他們都沒有理，「我只能說，就算沒有老公出來擋，我也會砲回去，我不介意讓婆家人坐車，甚至接送，但是不是用這種『我的就是你的』方式，尊重先給出來再說，但還是謝謝老公啦。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「婆婆真的很自以為是，不過妳有個神隊友」、「老公真清醒」、「她一定以為車子是她兒子買的才敢這樣講，沒想到踢到鐵板」、「就算車是老公買的，婆婆行為也很沒禮貌，憑什麼要妳下車」、「這種結局就是舒服啦」。

免加會員直接購

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

延伸閱讀
新冠疫情已度過最危險階段？　譚德塞：2023年有望解除「公衛緊急狀態」
酒店妹狠打嬰兒貼IG「希望小孩跟他爸全家都死光」　家防中心說話了
公寓潑汽油縱火「燒死9人」　李國輝4度被判死！更三審逆轉「改判無期徒刑」

【你可能也想看】

►2女見黑貓「哈士奇」太可愛帶回家養　2個月後警找上門GG了

►太神啦！統神被AI「判定是豬」　眾人無情笑翻：看破真身

►養4貓4狗月花11萬　小鮮肉「3餐吃泡麵果腹」每周工作7天嘆：荒謬

►她大學畢業當「守墓人」愛上清幽環境還能吸貓　笑稱：好像在養老

►租屋處全是「貓毛和尿」冷氣也很噁　房東崩潰：打死不接受養寵物

►擼貓還有錢拿！月領2萬6+周休2日「幫老闆照顧貓」　23歲OL吐真話

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」　1年後重回懷抱被罵爆



►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
獨／高科大生控遭逼「寒流划獨木舟」：不下水當掉！　教授說話了
快訊／重機撞電桿自燃！　騎士倒地不起
名嘴52歲癌逝！　鄭弘儀揭他生前異狀「車禍連撞7次」
男登雪山失聯9天！　救難人員頂寒流「零度下搜救」
OPEN將慘變「愛的破降」　女歌手台上唱一半目睹：太狠了
伴娘「偷摸新郎胯下」！新娘就站旁邊　超綠畫面全被拍
清晨易猝死！研究：房間要「保持23°C」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男要女友「準備20個紅包」當實習媳婦　眾人一面倒轟：PO文來討罵

父墓地銀爐遭貼「詭異女紙人」　內行人曝做這事

傳產老闆狂喊缺人…妹子納悶「8年級都在哪工作？」　年輕人揭真相

外送員送完餐要拍照證明還「不能拍她」　女顧客棄單怒嗆：滾

她怨轉100圈「找不到衛生紙頭」　內行人獻計：嘗試切它中路

色房東假熱心「幫女房客拔罐」　灌酒醉後性侵遭聲押獲准

警用特種車對決小轎車　只是小擦撞…車身鈑金「整面凹陷」

邀徒步環島小鮮肉留宿　花甲獨居翁「暗夜伸狼爪」GG了

掃除女兒派勢力　王長怡：已改組聯生藥董事會

被「極品男友」灑大錢寵溺！　她驚見手機截圖揭暗黑真相崩潰

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載「小姑4口不夠坐」反被婆婆逼下車：妳別去

1圖看各地多凍！　今晚探底4℃

寒流急凍全台！高公局示警4行車危機　「上車先開冷氣再開暖氣」

「防劣茶混好茶」國產茶溯源管理新制　明年元旦上路

快訊／一早5.7℃！快速降溫中　今晚再探5度

合歡山武嶺初雪影片曝　3分鐘超high

-5℃！　太平山遊樂區霧淞日出美景曝

快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

紅襪主砲離隊　馬丁尼茲1年短約轉戰道奇

獨／高科大生控遭逼「寒流划獨木舟」：不下水當掉！　教授說話了

高虹安60萬交保後首PO　「祈願台灣有更多正向力量和善的循環」

快訊／台3線三灣段車禍！重機撞電桿自燃　騎士倒地不起

策進會舉辦「台港飲食文化嘉年華」　邱垂正：盼台灣成港人新故鄉

快訊／「兵役延長」將定案？蘇貞昌曝進度：會即時向國人報告

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

43歲男登雪山失聯9天！苗栗救難人員頂寒流「零度下搜救」

人妻花錢買車　北上載「小姑4口不夠坐」反被婆婆逼下車：妳別去

全台急凍！彰化1天內51人送醫　4無生命跡象急搶救

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

寒流來襲全台至少43死　醫示警

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

丈夫才剛過世！婆婆竟開口討理賠金

快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫

曾格爾證實登頂紀錄遭除名：我覺得非常不公平

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

快訊／一早5.7℃！快速降溫中　今晚再探5度

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

愛的破將「碎成條狀物」飄越機場恐罰

OPEN將找到了！警確定變「愛的破將」

吹飛變「愛的破將」　OPEN將回應了

合歡山武嶺初雪影片曝　3分鐘超high

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

全台急凍！心臟醫提慎防「室內猝死」

季芹峇厘島脫了！

寒流來襲全台至少43死　醫示警

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

愛愛次數少到哭？靠4招「性慾飆漲」天天想要

租客「深夜哭聲1小時」真相心酸！她不敢跟房東說

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面