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不婚同事見她帥尪1眼⋯竟下跪哭求「借精生子」　老公說話了

同事哭求借精生子。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲同事哭求借精生子。（示意圖／CTWANT／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

借精生子一直是許多人討論的話題，然而也產生不少爭議。一名人妻抱怨，同事是不婚主義，近日多次下跪哭求，希望她能同意借出老公的精子，讓她覺得相當傻眼。

人妻在《匿名公社》表示，同事一直是不婚主義，但常常聽對方講想要有一個自己的孩子，而自從某次同事看到她的老公後，就時常跑來說「妳老公長得很好看」，甚至偷偷把公司旅遊的照片裁掉旁邊的人，只留下兒子的部分設成桌布，讓她很傻眼。

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人妻透露，請同事換掉，對方還嗆「怕別人看就不要帶出門」，直到被其他同事講話才不甘願換掉；不僅如此，同事近日居然開口要跟她老公借精生子，好幾次都邊哭邊拜託，還下跪狂盧。人妻忍不住翻白眼，「這誰會接受，也太誇張了吧。」

人妻回家把這件事告訴老公，結果老公一聽馬上回絕。人夫認為，只因為同情對方，然後就莫名其妙外面有個有血緣的孩子，不但不像話，以後還會有很多狀況發生；人夫還千叮嚀萬交代，不要因為心軟就把他賣了。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「感覺是想篡位登基吧」、「還好妳老公有智慧，知道這個是陷阱」、「應該看上妳老公了，有了小孩她就可以名正言順的跟你們成為一家人」、「果斷辭職，遠離瘋子」、「叫她自己去精子銀行吧，不要破壞人家的家庭，很不厚道」。

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