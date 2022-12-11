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父墓地銀爐遭貼「詭異女紙人」　內行人曝做這事

原PO爸爸的墓地銀爐被貼紙人。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO爸爸的墓地銀爐被貼紙人。（圖／CTWANT／翻攝爆料公社）

圖文／CTWANT

貼這個這是什麼意思？近日一名網友表示，他爸爸的墓地銀爐，被不明人士貼了紙人，讓家人感到很詭異，引發網友討論，有內行網友給出解答。

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原PO近日在臉書社團《靈異公社》發文說，「請問社友今日去家父的墓地，看到家父墓地的銀爐被貼了，這個紙人讓我們家人感到詭異，有社友知道這紙人代表什麼意思？」從照片中可見，上面貼有一個穿古裝的女紙人，沒有任何符咒的字樣，讓人看了一頭霧水。

此文曝光後，一派網友搞笑留言「這是在你家的爐下了木馬程式，你燒的金紙會被這個紙人轉去給別的地方」、「弱弱的問一下，這是空氣瀏海嗎」、「不知為何，我覺得在後面再多貼幾個黑人可以鎮壓她」、「是我直接撕掉還會乾乾叫」、「貼5個人包圍他，圍毆」、「金庫保全」、「弄掉比較好」、「旁邊在貼一個林正英上去就解決了」。

另一派網友說「有些運不好的人，會認為自己被鬼魅精怪跟到了，弄這紙人代替自己貼在墓地，可以誤導鬼怪，讓他們以為自己死了，讓祂們離開這樣。其實就是要轉運啦！不過這樣其實滿缺德的，而且現在欠了人家，以後都是要還的」、「法事祭改的人形替身」、「祭改用的人形紙替身，照理說法事做完就燒掉了，貼在墓地上，多半是借運，這位受益者是女性，但未經同意就貼有時也會造成反效果」、「拜完通常會燒掉啊，怎麼會貼著，奇奇怪怪的東西，我個人會怕或是不妥的直接拿去廟裡燒掉」。

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