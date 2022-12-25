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無懼極地氣旋襲擊　破百聖誕老人在佛州「0度」海灘衝浪

▲一名小學老師因告訴學生聖誕老人是假的而遭解雇。（示意圖／達志影像）

▲就算只有0度低溫，聖誕老人衝浪活動還是照常舉辦。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

來自北極的極地氣旋目前帶給北美中嚴峻的低溫，但依舊無法阻止一些衝浪愛好者的熱情。一年一度的「聖誕老人衝浪（Surfing Santas）」活動，於24日正式在美國佛羅里達州展開。而值得一提的是，當天早上8點時，佛羅里達州海灘的氣溫一度下降至0度左右，但依舊無法阻止衝浪愛好者的熱情。

根據《美聯社》報導指出，在極地氣旋的影響之下，原本應該溫暖舒適的佛羅里達州，卻遭遇了罕見的低溫，部分區域測出個位數值的溫度，中部內陸地區甚至測出零下2.7度的低溫。而過去一直陽光明媚的邁阿密，也測到10度的低溫。報導中指出，南佛羅里達州的民眾一直在注意是否有野生的鬣蜥掉落在地上，因為這種冷血動物會在氣溫達到4.4度時變得無法動彈，進而從樹上摔到地面上。

內陸狀況如此，海邊的溫度更是低到嚇人，佛羅里達州的可可海灘在24日早上出現了0度的低溫，但這也無法阻止第14屆聖誕老人衝浪活動的舉辦。當天共計有140名衝浪玩家身著防寒服與聖誕老人裝，一同衝進寒冷的海面上挑戰風浪。而這場活動也吸引到近1萬名的觀眾到場加油打氣。

據了解，聖誕老人衝浪活動是從2007年開始舉辦，至今已舉辦14屆。在一開始的時候，這項活動只有10個人參加，但是到前幾年時，已經演變成數百名的參加者。今年雖然遭遇極地氣旋的干擾，讓參賽人數直線下降到140人，但由於活動官方與癌症慈善機構Grind for Life合作，因此在看似瘋狂的活動背後，也帶給人意義非凡的正面含意。（點此觀看影片

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