高虹安宣誓就職新竹市長　郭台銘送「14字箴言」花籃祝賀

圖文／鏡週刊

第11屆新竹市市長宣誓就職暨交接典禮今（25）登場，高虹安從卸任代理市長陳章賢（左）手中接下印信，正式就職。老長官、鴻海創辦人郭台銘送上花籃，卡片上寫有14字箴言：「興利除弊展新貌 零到六歲市府養」祝賀高虹安就職。

今監交儀式由內政部代理部長花敬群主持，高虹安在就職典禮上致詞表示，正式上任的第一天，新市政團隊絕對會拿出超過一百分的努力，打造優質的教育環境並與新竹科學園區並肩合作，讓台灣的護國神山群發光發熱。

高虹安承諾，上任後會立刻處理新竹市交通問題、公共污水道建置落後問題以及過去公共工程預算規劃的審視、檢討，絕對要讓新竹市民有耳目一新的感覺。她表示，「政黨輪替是民主政治的常態，過去市府好的政策，我們的市政團隊會繼續實施，未完成的公共工程也會盡速完成」。

高虹安強調，「雖然民主機制跟選舉會帶來競爭，但我相信選舉中的仇恨與對立是一時的，這些紛擾都已經過去，我會對選舉期間所有的媒體訴訟提出撤告，由我開始啟動正向循環」。

會後高虹安受訪透露心境，表示從昨天開始心情就忐忑不安，因為從當選到就職期間發生許多事情，但不管外面有什麼挑戰，還是非常努力的尋覓的內閣團隊人選。同時也很感謝在我身後的這群，也都順利在今天完成就職程序。

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