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西螺福興宮秒殺冬令營開搶　家長小孩不怕冷...寒風中等候3小時

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮寒假有冬令營、暑假有夏令營，已經連續辦理10多年，2022年進入尾聲，孩子們將迎來寒假，今（24）日清晨天剛亮就有家長小孩不畏寒流來襲，聚集廟門前準備為孩子報名「第29屆福興太平媽成長營」，西螺福興宮表示，成長營每年都有不同主題、課程，回流率很高，更有孩子連續參加7屆。

▲孩子們將迎來寒假，西螺福興宮今（24）日清晨天剛亮就有家長小孩不畏寒流來襲，聚集廟門前準備為孩子報名「第29屆福興太平媽成長營」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲孩子們將迎來寒假，西螺福興宮今日清晨天剛亮就有家長小孩不畏寒流來襲，聚集廟門前準備為孩子報名「第29屆福興太平媽成長營」。（圖／記者蔡佩旻攝）

第一位排隊的家長李先生，還沒6點就從斗六特地來到廟門前等待，他說家中2個孩子每年寒暑都一定參與太平媽成長營，主要是因為每年的活動都不一樣，團康活動帶領、環境及課程，完全是針對國小生量身設計，今年兒子已經升上國中無法參與，女兒目前四年級，暑假因疫情停辦，她心心念念就想著一定要參加冬令營。

▲孩子們將迎來寒假，西螺福興宮今（24）日清晨天剛亮就有家長小孩不畏寒流來襲，聚集廟門前準備為孩子報名「第29屆福興太平媽成長營」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲來自斗六的李先生為了幫心愛的女兒名參加成長營，不到6點就到廟前排隊。（圖／記者蔡佩旻攝）

李先生也因為本身肯定福興宮辦理活動的細心，所以相當放心讓孩子參與，就怕每年秒殺搶不到，天剛亮就來等候。成功在9點第一個報完名的他笑著說，現在可以回家向寶貝女兒交代了。

另一對夫妻與3名孩子帶著野餐墊，大約6點抵達廟口已排在第10個位置，太太展小姐受訪表示，大兒子與女兒這次參加是第3次，小兒子則是第一次，暑假因為疫情停辦、寒假雖然恢復但是名額減少，3個孩子都很興奮一定要來搶報名，大兒子何小弟也說，太平媽成長營非常好玩，時間快到就開始期待，也很怕報不到，所以跟著爸媽一早來排隊，都不覺得累。

▲孩子們將迎來寒假，西螺福興宮今（24）日清晨天剛亮就有家長小孩不畏寒流來襲，聚集廟門前準備為孩子報名「第29屆福興太平媽成長營」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲展小姐與先生帶著3個孩子一起來報名，孩子們都相當興奮期待成長營的活動，早起不會覺得累。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮說明，第29屆福興太平媽成長營主題是「福興小當家-神秘廚具大冒險」，活動內容有廚師訓練、廚師料理、尋寶、與燈籠DIY，晚間則是孩子們最喜歡的夜光晚會與提燈踩街。今年過年較早，活動的第二天碰上元宵節，因考量廟宇正在整修、過年遊客較多，空間受限的情況下，名額減少至120人，今早9點準時開放繳費登記，在9點29分即額滿秒殺，後面排隊的依序登記備取，如有臨時無法安參加者按順序遞補。

▲孩子們將迎來寒假，西螺福興宮今（24）日清晨天剛亮就有家長小孩不畏寒流來襲，聚集廟門前準備為孩子報名「第29屆福興太平媽成長營」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲展小姐與先生帶著3個孩子一起來報名，孩子們都相當興奮期待成長營的活動，早起不會覺得累。（圖／記者蔡佩旻攝）


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