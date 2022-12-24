救護車鳴笛送病患「沒有車要讓」　小黃直接撞上...冷血畫面曝！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區今(24日)發生一起車禍，一部鳴笛的救護車執行勤務時，過程中遇路口紅燈減速通過，不過一部計程車未禮讓，猛力撞上救護車，整個車頭都撞爛了，而整起事發過程也被監視器錄下。

畫面中拍到，當時救護車緩緩通過路口後，整條路上的車輛竟疑似都沒有要禮讓，藍色休旅車仍直直行，巧妙閃過救護車，但是對向的計程車就沒有這好運氣，下秒就撞上救護車，一旁的白色自小客車也追撞上去，造成一起3車事故。

▲計程車疑未禮讓救護車載送病患，猛力撞上救護車右側車身。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在上午11點20分，警方獲報，苓雅區中華四路、四維四路口發生車禍，警方立即派員前往現場協助交通管制，並通報交通分隊到場測繪。

警方調查，28歲的李姓救護車駕駛，當時沿著四維四路內側車道由東往西行駛，66歲的張姓女計程車駕駛則是沿中華四路北往南綠燈直行，2車於路口發生碰撞後，38歲的李姓女自小客車駕駛又從後方追撞上計程車。

▲計程車疑未禮讓值勤中的救護車，猛力撞上後，後方的車輛也追撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故造成張姓女運將胸悶和輕微擦傷，與救護車上的轉院病患一起被送往阮綜合醫院檢查治療。警方表示，3方駕駛酒測值0，均無酒駕情事。

警方研判，救護車勤務中有使用警鳴器，遇路口紅燈減速通過，計程車綠燈直行疑似未禮讓而發生碰撞致自小客車由後追撞，至於詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。