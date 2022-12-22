最狂手機招領文！LINE群赫見「高級淫蕩團」　網友大歪樓求加入

▲LINE對話，群組名稱「高級淫蕩團」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（21）日一位民眾撿到手機，按開桌面拍照後發上臉書地方社團《斗六人社交圈》，並表示已經將手機送往斗六派出所，請失主前往認領，眼尖的網友發現鎖定畫面跳出LINE對話，群組名稱「高級淫蕩團」成員詢問「今天晚餐吃什麼」；引發網友大歪樓紛紛留言，短時間累積近400則分享。

▲斗六民眾於地方社團貼出一篇手機招領文，瞬間讓網友們看了都坐不住了，瘋狂歪樓詢問「如何加入」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日傍晚有民眾在斗六火車站附近拾獲一支手機，便將畫面點開拍下後，17時33分上傳臉書地方社團，貼文「鎮北路與民生路口紅綠燈撿到這支手機，是那個失主的？請到斗六派出所認領」。文章一貼出短時間便累積大留言及分享則數，原來是手機頁面下方的通知，跳出LINE群組「高級淫蕩團」對話，讓網友們都激動歪樓，紛紛求加入。

▲斗六民眾於地方社團貼出一篇手機招領文，瞬間讓網友們看了都坐不住了，瘋狂歪樓詢問「如何加入」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



「淫蕩團！而且！還是高級的！」、「我來了解一下加入條件」、「這太下流了，求加入」、「我想入團」、「求入團條件」、更有人回覆「一定是吃海鮮」，不少網友笑說「第一次看到回覆率及瀏覽率這麼高！原來是有亮點」。PO文者也被網友熱烈反應嚇到，緊張留言「失主快點出來面對，不然沒完沒了了！」

斗六派出所所長廖錦燦於熱絡的貼文下方趁機宣導、提醒網友，「如有拾獲遺失物，為保障自身及遺失人權益，請立即交予警方受理登記，斗六派出所5322130關心您」。斗六警分局表示，該手機已在昨日晚間18時由失主領回。

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